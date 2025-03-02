TRDR Bot3

Asesor Experto MT5 Impulsado por el Momento Usando MACD & Bulls Power

TRDR Bot-3 es un Asesor Experto estructurado y centrado en el impulso desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para operadores que desean un sistema de confirmación de tendencia limpio con salidas disciplinadas y una fuerte protección del capital. El EA combina indicadores MACD, Bulls Power y Momentum para identificar la fuerza direccional y salir de las operaciones cuando el impulso comienza a desvanecerse, lo que lo hace ideal para movimientos sostenidos del mercado en Forex, Índices y Materias Primas.


Este EA no es una Caja Negra. Todos los indicadores, umbrales y protecciones son totalmente transparentes y ajustables.


Lógica de la Estrategia Multi-Indicador

TRDR Bot-3 se centra en la confirmación de la tendencia + la continuación del impulso, filtrando las condiciones de mercado débiles o agitadas.

Lógica de entrada

Las operaciones se ejecutan sólo cuando la dirección de la tendencia y la presión de compra/venta se alinean:

1. Dirección del histograma MACD

  • Entrada alcista: El histograma MACD cruza por encima de cero (EMA rápida > EMA lenta)

  • Entrada bajista: El histograma MACD cruza por debajo de cero (EMA rápida < EMA lenta)

2. Confirmación del poder de los toros

  • Alcista: El Bulls Power supera su valor anterior

  • Bajista: Bulls Power cae por debajo de su valor anterior

Esto garantiza que las operaciones sólo se realicen cuando el impulso respalde la tendencia.


Lógica de salida

TRDR Bot-3 sale de las posiciones utilizando el agotamiento del impulso y mecanismos de protección de beneficios:

1. Umbral de Reversión de Momento

  • Cierra las operaciones largas cuando el Momentum cae por debajo de un nivel definido (por ejemplo, 99,0).

  • Cierre las operaciones cortas cuando el Momentum supere su nivel de inversión.

2. Trailing Stop (Dinámico)

  • Bloquea automáticamente los beneficios durante tendencias prolongadas

  • Se adapta a las condiciones cambiantes del mercado sin intervención manual

Estas salidas están diseñadas para capturar fuertes movimientos direccionales, evitando al mismo tiempo los retrocesos de última hora.


Gestión dinámica del riesgo y protecciones

TRDR Bot-3 incluye sólidas salvaguardas para proteger el capital en condiciones adversas:

  • Stop Loss y Take Profit (basados en pips)

  • Filtro Max Spread - bloquea entradas durante liquidez desfavorable

  • Límite de Pérdida Diaria - detiene la negociación una vez que se alcanza una pérdida definida

  • Protección de Reducción de Capital

  • Límites de posición y lote

  • Lógica de reinicio diario: reinicia los contadores a una hora determinada.

Este enfoque por niveles garantiza una exposición controlada en todo momento.


Filtro de noticias (pruebas beta)

Para evitar una volatilidad impredecible, TRDR Bot-3 integra un filtro de noticias en tiempo real:

  • Integración del canal RSS de Forex Factory

  • Filtrado específico de divisas (USD, EUR, etc.)

  • Selección de eventos de impacto alto/medio

  • Topes de tiempo configurables antes y después de las noticias


Controles de sesión y programación de operaciones

  • Restrinja la negociación a determinadas horas de mercado

  • Cierre automático de posiciones antes del final de la sesión

  • Ideal para Londres, Nueva York o sesiones personalizadas

Esto hace que TRDR Bot-3 sea adecuado para los operadores que evitan los periodos de baja liquidez.


Automatización y supervisión visual

  • Ejecución MT5 totalmente automatizada

  • Visualización opcional de indicadores para confirmación discrecional

  • Panel de estadísticas en tiempo real

    • Posiciones abiertas y exposición

    • Protecciones activas

    • Próximas noticias


Ideal para

  • Estrategias de negociación basadas en el impulso

  • Operadores de continuación de tendencia

  • Automatización estructurada con una lógica de salida clara

  • Operadores de divisas y materias primas

  • Operadores minoristas que amplían sus cuentas o se preparan para los retos de las empresas de capital riesgo


Asistencia y actualizaciones

Envíenos un mensaje directo a través de MQL5 para obtener actualizaciones continuas, orientación sobre la configuración del EA y soporte profesional de TRADEWYZE.


    #ExploreYourTradingEdge.

    El comercio implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.


