Asesor Experto MT5 Impulsado por el Momento Usando MACD & Bulls Power

TRDR Bot-3 es un Asesor Experto estructurado y centrado en el impulso desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para operadores que desean un sistema de confirmación de tendencia limpio con salidas disciplinadas y una fuerte protección del capital. El EA combina indicadores MACD, Bulls Power y Momentum para identificar la fuerza direccional y salir de las operaciones cuando el impulso comienza a desvanecerse, lo que lo hace ideal para movimientos sostenidos del mercado en Forex, Índices y Materias Primas.









Lógica de la Estrategia Multi-Indicador

Este EA no es una Caja Negra. Todos los indicadores, umbrales y protecciones son totalmente transparentes y ajustables.

TRDR Bot-3 se centra en la confirmación de la tendencia + la continuación del impulso, filtrando las condiciones de mercado débiles o agitadas.

Lógica de entrada

Las operaciones se ejecutan sólo cuando la dirección de la tendencia y la presión de compra/venta se alinean:

1. Dirección del histograma MACD

Entrada alcista: El histograma MACD cruza por encima de cero (EMA rápida > EMA lenta)

Entrada bajista: El histograma MACD cruza por debajo de cero (EMA rápida < EMA lenta)

2. Confirmación del poder de los toros

Alcista: El Bulls Power supera su valor anterior

Bajista: Bulls Power cae por debajo de su valor anterior

Esto garantiza que las operaciones sólo se realicen cuando el impulso respalde la tendencia.





Lógica de salida

TRDR Bot-3 sale de las posiciones utilizando el agotamiento del impulso y mecanismos de protección de beneficios:

1. Umbral de Reversión de Momento

Cierra las operaciones largas cuando el Momentum cae por debajo de un nivel definido (por ejemplo, 99,0).

Cierre las operaciones cortas cuando el Momentum supere su nivel de inversión.

2. Trailing Stop (Dinámico)

Bloquea automáticamente los beneficios durante tendencias prolongadas

Se adapta a las condiciones cambiantes del mercado sin intervención manual

Estas salidas están diseñadas para capturar fuertes movimientos direccionales, evitando al mismo tiempo los retrocesos de última hora.





Gestión dinámica del riesgo y protecciones

TRDR Bot-3 incluye sólidas salvaguardas para proteger el capital en condiciones adversas:

Stop Loss y Take Profit (basados en pips)

Filtro Max Spread - bloquea entradas durante liquidez desfavorable

Límite de Pérdida Diaria - detiene la negociación una vez que se alcanza una pérdida definida

Protección de Reducción de Capital

Límites de posición y lote

Lógica de reinicio diario: reinicia los contadores a una hora determinada.

Este enfoque por niveles garantiza una exposición controlada en todo momento.





Filtro de noticias (pruebas beta)

Para evitar una volatilidad impredecible, TRDR Bot-3 integra un filtro de noticias en tiempo real:

Integración del canal RSS de Forex Factory

Filtrado específico de divisas (USD, EUR, etc.)

Selección de eventos de impacto alto/medio

Topes de tiempo configurables antes y después de las noticias





Controles de sesión y programación de operaciones

Restrinja la negociación a determinadas horas de mercado

Cierre automático de posiciones antes del final de la sesión

Ideal para Londres, Nueva York o sesiones personalizadas

Esto hace que TRDR Bot-3 sea adecuado para los operadores que evitan los periodos de baja liquidez.





Automatización y supervisión visual

Ejecución MT5 totalmente automatizada

Visualización opcional de indicadores para confirmación discrecional

Panel de estadísticas en tiempo real Posiciones abiertas y exposición Protecciones activas Próximas noticias







Ideal para

Estrategias de negociación basadas en el impulso

Operadores de continuación de tendencia

Automatización estructurada con una lógica de salida clara

Operadores de divisas y materias primas

Operadores minoristas que amplían sus cuentas o se preparan para los retos de las empresas de capital riesgo





Asistencia y actualizaciones

Envíenos un mensaje directo a través de MQL5 para obtener actualizaciones continuas, orientación sobre la configuración del EA y soporte profesional de TRADEWYZE.





#ExploreYourTradingEdge.

El comercio implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.