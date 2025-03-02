TRDR Bot3
- Asesores Expertos
- Musa Mampondo
- Versión: 1.1
Asesor Experto MT5 Impulsado por el Momento Usando MACD & Bulls Power
TRDR Bot-3 es un Asesor Experto estructurado y centrado en el impulso desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para operadores que desean un sistema de confirmación de tendencia limpio con salidas disciplinadas y una fuerte protección del capital. El EA combina indicadores MACD, Bulls Power y Momentum para identificar la fuerza direccional y salir de las operaciones cuando el impulso comienza a desvanecerse, lo que lo hace ideal para movimientos sostenidos del mercado en Forex, Índices y Materias Primas.
Lógica de la Estrategia Multi-Indicador
TRDR Bot-3 se centra en la confirmación de la tendencia + la continuación del impulso, filtrando las condiciones de mercado débiles o agitadas.
Lógica de entrada
Las operaciones se ejecutan sólo cuando la dirección de la tendencia y la presión de compra/venta se alinean:
1. Dirección del histograma MACD
-
Entrada alcista: El histograma MACD cruza por encima de cero (EMA rápida > EMA lenta)
-
Entrada bajista: El histograma MACD cruza por debajo de cero (EMA rápida < EMA lenta)
2. Confirmación del poder de los toros
-
Alcista: El Bulls Power supera su valor anterior
-
Bajista: Bulls Power cae por debajo de su valor anterior
Esto garantiza que las operaciones sólo se realicen cuando el impulso respalde la tendencia.
Lógica de salida
TRDR Bot-3 sale de las posiciones utilizando el agotamiento del impulso y mecanismos de protección de beneficios:
1. Umbral de Reversión de Momento
-
Cierra las operaciones largas cuando el Momentum cae por debajo de un nivel definido (por ejemplo, 99,0).
-
Cierre las operaciones cortas cuando el Momentum supere su nivel de inversión.
2. Trailing Stop (Dinámico)
-
Bloquea automáticamente los beneficios durante tendencias prolongadas
-
Se adapta a las condiciones cambiantes del mercado sin intervención manual
Estas salidas están diseñadas para capturar fuertes movimientos direccionales, evitando al mismo tiempo los retrocesos de última hora.
Gestión dinámica del riesgo y protecciones
TRDR Bot-3 incluye sólidas salvaguardas para proteger el capital en condiciones adversas:
-
Stop Loss y Take Profit (basados en pips)
-
Filtro Max Spread - bloquea entradas durante liquidez desfavorable
-
Límite de Pérdida Diaria - detiene la negociación una vez que se alcanza una pérdida definida
-
Protección de Reducción de Capital
-
Límites de posición y lote
-
Lógica de reinicio diario: reinicia los contadores a una hora determinada.
Este enfoque por niveles garantiza una exposición controlada en todo momento.
Filtro de noticias (pruebas beta)
Para evitar una volatilidad impredecible, TRDR Bot-3 integra un filtro de noticias en tiempo real:
-
Integración del canal RSS de Forex Factory
-
Filtrado específico de divisas (USD, EUR, etc.)
-
Selección de eventos de impacto alto/medio
-
Topes de tiempo configurables antes y después de las noticias
Controles de sesión y programación de operaciones
-
Restrinja la negociación a determinadas horas de mercado
-
Cierre automático de posiciones antes del final de la sesión
-
Ideal para Londres, Nueva York o sesiones personalizadas
Esto hace que TRDR Bot-3 sea adecuado para los operadores que evitan los periodos de baja liquidez.
Automatización y supervisión visual
-
Ejecución MT5 totalmente automatizada
-
Visualización opcional de indicadores para confirmación discrecional
-
Panel de estadísticas en tiempo real
-
Posiciones abiertas y exposición
-
Protecciones activas
-
Próximas noticias
-
Ideal para
-
Estrategias de negociación basadas en el impulso
-
Operadores de continuación de tendencia
-
Automatización estructurada con una lógica de salida clara
-
Operadores de divisas y materias primas
-
Operadores minoristas que amplían sus cuentas o se preparan para los retos de las empresas de capital riesgo
Asistencia y actualizaciones
Envíenos un mensaje directo a través de MQL5 para obtener actualizaciones continuas, orientación sobre la configuración del EA y soporte profesional de TRADEWYZE.
El comercio implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.