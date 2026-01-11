Woori Gold Algorithm es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). Este Asesor Experto (EA) utiliza una estrategia simple pero eficaz de cruce de EMA combinada con la gestión del riesgo de trailing stop para capturar los movimientos de precios a corto plazo de una manera disciplinada y sistemática. La estrategia está construida para scalping en el marco de tiempo M15, centrándose en una clara dirección de tendencia y riesgo controlado.

Estrategia de Operación

La lógica central del Algoritmo Woori Gold se basa en el seguimiento de la tendencia utilizando Medias Móviles Exponenciales (EMA):

Señal de Compra, cuando la EMA 5 cruza por encima de la EMA 20, indicando impulso alcista.

Señal de venta, cuando la EMA 5 cruza por debajo de la EMA 20, lo que indica un impulso bajista.

Todas las operaciones se confirman tras el cierre de la vela para reducir las señales falsas y mejorar la calidad de la ejecución.