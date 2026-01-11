Woori Gold Algorithm

Descripción del producto

Woori Gold Algorithm es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). Este Asesor Experto (EA) utiliza una estrategia simple pero eficaz de cruce de EMA combinada con la gestión del riesgo de trailing stop para capturar los movimientos de precios a corto plazo de una manera disciplinada y sistemática. La estrategia está construida para scalping en el marco de tiempo M15, centrándose en una clara dirección de tendencia y riesgo controlado.


Estrategia de Operación

La lógica central del Algoritmo Woori Gold se basa en el seguimiento de la tendencia utilizando Medias Móviles Exponenciales (EMA):

  • Señal de Compra, cuando la EMA 5 cruza por encima de la EMA 20, indicando impulso alcista.

  • Señal de venta, cuando la EMA 5 cruza por debajo de la EMA 20, lo que indica un impulso bajista.

 Todas las operaciones se confirman tras el cierre de la vela para reducir las señales falsas y mejorar la calidad de la ejecución.



Gestión del riesgo

Para proteger el capital y maximizar las ganancias, este EA aplica un mecanismo de trailing stop:

  • El Stop Loss inicial y el Take Profit se fijan automáticamente.

  • El Trailing Stop mueve dinámicamente el Stop Loss a medida que el precio se mueve en beneficio.

  • Esto permite bloquear los beneficios y dejar que las operaciones ganadoras se prolonguen.

El sistema está diseñado para operar una posición a la vez para evitar la sobreexposición.


Resumen de Rendimiento de Backtest

(MetaTrader 5 Probador de Estrategias - XAUUSD, M15)

  • Periodo:

  • 01 Enero 2025 - 31 Diciembre 2025

  • Estrategia:

  • Cruce EMA 5 / EMA

  • 20 Estilo de negociación:

  • Scalping

  • Beneficio Neto: 5,153

  • Tasa de Ganancias:

  • 66.61%

  • Total Operaciones: 614

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.


Ventajas clave de Woori

Gold Algorithm Woori Gold Algorithm es un sistema de operaciones basado en reglas diseñado para operar con Gold (XAUUSD) utilizando un enfoque claro y disciplinado. Combina simplicidad, control de riesgo y ejecución práctica, haciéndolo adecuado tanto para el aprendizaje como para entornos reales de trading.

Características principales:

  • Estrategia de cruce de EMA
     Utiliza medias móviles exponenciales rápidas y lentas para identificar la dirección de la tendencia y los puntos de entrada óptimos.

  • Lógica de seguimiento de tendencias
     Opera sólo en la dirección de la tendencia predominante para reducir el ruido innecesario del mercado.

  • Gestión de riesgos integrada
     Incluye Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop predefinidos para ayudar a controlar el riesgo y proteger los beneficios.

  • Sistema optimizado para el oro
     Diseñado y probado específicamente para el XAUUSD, teniendo en cuenta su volatilidad y el comportamiento de los precios.

  • Ejecución amigable para Scalping
     Funciona eficientemente en marcos de tiempo más bajos como M15, adecuado para estilos de trading activos.

  • Reglas de negociación transparentes
     Sin lógica oculta ni martingala. Cada operación sigue unas condiciones claras y comprensibles.

  • Fácil de Usar y Educativo
     Fácil de configurar e ideal para traders que quieren aprender como funciona el trading algorítmico.

Woori Gold Algorithm es más adecuado para usuarios que prefieren un sistema de trading estructurado, lógico y disciplinado en lugar de un robot de alto riesgo o de caja negra.


Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto se ha desarrollado como parte de un proyecto académico y de aprendizaje en el trading algorítmico. Aunque se ha probado utilizando datos históricos, el trading en vivo implica riesgos, y los usuarios siempre deben probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo con fondos reales. El autor no garantiza los beneficios y no se hace responsable de las pérdidas en las operaciones.
