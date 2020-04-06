Gold News and Swing Trading

Oro Swing Trader EA





Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD en Marcos de Tiempo Superiores





El EA Gold News & Swing Trader es un Asesor Experto especializado para MetaTrader 5 diseñado para operar con XAUUSD (Oro). Opera con una estrategia de swing trading para capturar los movimientos de precios a medio y largo plazo en los gráficos H4 y Diario.





Características principales:





- Estrategia dedicada XAUUSD: Lógica optimizada para la volatilidad única del Oro.





- Enfoque Swing Trading: Su objetivo es capturar las oscilaciones significativas del precio durante varios días.





- Análisis en plazos más largos: La lógica principal se basa en gráficos H4 y diarios para obtener señales sólidas.





- Filtro de sesión: Filtro configurable para centrarse en determinadas horas de mercado (por ejemplo, la sesión de Nueva York).





- Gestión de riesgo fijo: Utiliza niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit para mantener la coherencia.





- Ejecución de mercado: Confía en las órdenes de mercado para una entrada fiable.





Especificaciones de negociación:





- Instrumento recomendado: XAUUSD





- Plazos recomendados: H4, Diario (D1)





- Tipo de orden: Ejecución de Mercado









Requisitos y Recomendaciones:





- Tipo de cuenta: Se recomienda encarecidamente una cuenta ECN de bajo spread.





- Pruebas: Comience siempre con una cuenta demo para evaluar el rendimiento.









Nota de Backtesting:





Para backtests precisos, utilice el modelo "Every Tick" y asegúrese de tener datos históricos H4/Daily de alta calidad para XAUUSD.









Soporte:





Para la configuración de orientación y preguntas técnicas, por favor póngase en contacto conmigo a través del sistema de mensajería privada MQL5.