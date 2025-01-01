DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndDragObjectCreate 

DragObjectCreate

Crea el objeto de arrastre.

virtual bool  DragObjectCreate()

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.