OnDragEnd

El manejador de evento del control "Finalizar arrastre".

virtual bool  OnDragEnd()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El evento "Finalizar arrastre" se produce cuando finaliza el proceso de arrastre del control.