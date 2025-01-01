DocumentaciónSecciones
OnDestroy

El manejador de evento del control "Destruir".

virtual bool  OnDestroy()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true.