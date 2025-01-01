- Create
- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- Name
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Rect
- Left
- Top
- Right
- Bottom
- Width
- Height
- Move
- Shift
- Resize
- Contains
- Alignment
- Align
- Id
- IsEnabled
- Enable
- Disable
- IsVisible
- Visible
- Show
- Hide
- IsActive
- Activate
- Deactivate
- StateFlags
- StateFlagsSet
- StateFlagsReset
- PropFlags
- PropFlagsSet
- PropFlagsReset
- MouseX
- MouseY
- MouseFlags
- MouseFocusKill
- OnCreate
- OnDestroy
- OnMove
- OnResize
- OnEnable
- OnDisable
- OnShow
- OnHide
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnClick
- OnChange
- OnMouseDown
- OnMouseUp
- OnDragStart
- OnDragProcess
- OnDragEnd
- DragObjectCreate
- DragObjectDestroy
OnMouseUp
El manejador de evento del control "Ratón arriba" (se suelta el botón izquierdo del ratón).
virtual bool OnMouseUp()
Valor devuelto
true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.
Nota
El evento "Ratón arriba" ocurre cuando se suelta el botón izquierdo del ratón sobre el control.