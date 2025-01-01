DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndOnDragProcess 

OnDragProcess

El manejador de evento del control "Procesar arrastre".

virtual bool  OnDragProcess(
   const int  x,     // coordenada x
   const int  y      // coordenada y
   )

Parámetros

x

[in] Coordenada X del cursor del ratón.

y

[in]  Coordenada Y actual del puntero del ratón.

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El evento "Procesar arrastre" se produce al mover el control.