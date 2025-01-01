Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCListViewRowState CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView RowState Establece el estado de la fila especificada. bool RowState( const int index // índice const bool select // estado ) Parámetros index [in] Índice de la fila. select [in] Estado de la fila. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Redraw CheckView