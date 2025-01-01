DocumentaciónSecciones
RowState

Establece el estado de la fila especificada.

bool  RowState(
   const int   index      // índice
   const bool  select     // estado
   )

Parámetros

index

[in]  Índice de la fila.

select

[in]  Estado de la fila.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.