Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCListViewOnScrollLineUp CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView OnScrollLineUp El manejador de evento del control "Línea de desplazamiento hacia arriba" (vertical). virtual bool OnScrollLineUp() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. OnScrollLineDown OnItemClick