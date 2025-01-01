DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCListViewSelectByText 

SelectByText

Selecciona el ítem de la lista por medio de su texto.

bool  SelectByText(
   const string  text     // texto
   )

Parámetros

text

[in]  Texto.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.