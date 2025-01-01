DocumentaciónSecciones
Selecciona el ítem de la lista por medio de su índice.

bool  Select(
   const int  index     // índice
   )

Parámetros

index

[in]  Índice del ítem.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.