Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCListViewSelect CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView Select Selecciona el ítem de la lista por medio de su índice. bool Select( const int index // índice ) Parámetros index [in] Índice del ítem. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. AddItem SelectByText