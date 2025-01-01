DocumentaciónSecciones
AddItem

Añade un ítem al control.

bool  AddItem(
   const string  item,     // texto
   const long    value     // valor
   )

Parámetros

item

[in]  Texto.

value

[in]  Valor de tipo long.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.