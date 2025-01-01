Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCListViewOnItemClick CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView OnItemClick El manejador de evento del control "Clicar ítem" (clic de ratón sobre una fila). virtual bool OnItemClick() const int index // índice de la fila ) Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. OnScrollLineUp Redraw