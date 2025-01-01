DocumentaciónSecciones
El manejador de evento del control "Clicar ítem" (clic de ratón sobre una fila).

virtual bool  OnItemClick()
   const int    index     // índice de la fila
   )

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.