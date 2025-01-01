DocumentaciónSecciones
OnScrollLineDown

El manejador de evento del control "Línea de desplazamiento hacia abajo" (vertical).

virtual bool  OnScrollLineDown()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.