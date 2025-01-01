Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCListViewOnScrollLineDown CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView OnScrollLineDown El manejador de evento del control "Línea de desplazamiento hacia abajo" (vertical). virtual bool OnScrollLineDown() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. OnVScrollHide OnScrollLineUp