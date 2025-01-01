DocumentaciónSecciones
TotalView

Establece el número de ítemes mostrados en el control.

bool  TotalView(
   const int  value      // ítemes mostrados
   )

Parámetros

value

[in]  El número de ítemes mostrados en el control.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

El número de ítemes mostrados solo se puede especificar a la vez.