TotalView Establece el número de ítemes mostrados en el control. bool TotalView( const int value // ítemes mostrados ) Parámetros value [in] El número de ítemes mostrados en el control. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Nota El número de ítemes mostrados solo se puede especificar a la vez.