Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCListViewOnVScrollHide CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView OnVScrollHide El manejador de evento del control "VScrollHide" (ocultar barra de desplazamiento vertical). virtual bool OnVScrollHide() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. OnVScrollShow OnScrollLineDown