OnVScrollHide

El manejador de evento del control "VScrollHide" (ocultar barra de desplazamiento vertical).

virtual bool  OnVScrollHide()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.