- Create
- OnEvent
- TotalView
- AddItem
- Select
- SelectByText
- SelectByValue
- Value
- CreateRow
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnItemClick
- Redraw
- RowState
- CheckView
OnEvent
Manejador de evento gráfico.
|
virtual bool OnEvent(
Parámetros
id
[in] Identificador del evento.
lparam
[in] Parámetro evento de tipo long, pasado por referencia.
dparam
[in] Parámetro evento de tipo double, pasado por referencia.
sparam
[in] Parámetro evento de tipo string, pasado por referencia.
Valor devuelto
true - si el evento se ha procesado, false en caso contrario.