Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDialogCreateWhiteBorder CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd CreateWhiteBorder Crea el control dependiente (borde blanco). virtual bool CreateWhiteBorder() Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Add CreateBackground