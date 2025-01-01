- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Create
Crea un nuevo control CDialog.
|
virtual bool Create(
Parámetros
chart
[in] Identificador gráfico.
name
[in] Nombre único del control.
subwin
[in] Subventana gráfica.
x1
[in] Coordenada X de la esquina superior izquierda.
y1
[in] Coordenada Y de la esquina superior izquierda.
x2
[in] Coordenada X de la esquina inferior derecha.
y2
[in] Coordenada Y de la esquina inferior derecha.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.