ClientAreaWidth

Obtiene la anchura del área cliente del control.

int  ClientAreaWidth()

Valor devuelto

La anchura del área cliente.

ClientAreaBottom
ClientAreaHeight