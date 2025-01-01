Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDialogOnDialogDragProcess CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd OnDialogDragProcess El manejador de evento del control "Proceso de arrastre de diálogo". virtual bool OnDialogDragProcess() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El evento "Proceso de arrastre de diálogo" ocurre cuando se arrastra el control. OnDialogDragStart OnDialogDragEnd