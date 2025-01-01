DocumentaciónSecciones
OnDialogDragProcess

El manejador de evento del control "Proceso de arrastre de diálogo".

virtual bool  OnDialogDragProcess()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El evento "Proceso de arrastre de diálogo" ocurre cuando se arrastra el control.