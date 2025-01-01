DocumentaciónSecciones
ClientAreaVisible

Establece una bandera que indica si el área cliente es visible.

bool  ClientAreaVisible(
   const bool  visible      // bandera de visibilidad
   )

Parámetros

visible

[in]  Bandera de visibilidad.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.