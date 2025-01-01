Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDialogClientAreaVisible CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaVisible Establece una bandera que indica si el área cliente es visible. bool ClientAreaVisible( const bool visible // bandera de visibilidad ) Parámetros visible [in] Bandera de visibilidad. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. OnClickButtonClose ClientAreaLeft