ClientAreaHeight

Obtiene la altura del área cliente del control.

int ClientAreaHeight()

Valor devuelto

La altura del área cliente del control.