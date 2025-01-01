Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDialogClientAreaTop CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaTop Obtiene la coordenada Y de la esquina superior izquierda del área cliente del control. int ClientAreaTop() Valor devuelto La coordenada Y de la esquina superior izquierda del área cliente del control. ClientAreaLeft ClientAreaRight