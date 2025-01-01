DocumentaciónSecciones
ClientAreaTop

Obtiene la coordenada Y de la esquina superior izquierda del área cliente del control.

int  ClientAreaTop()

Valor devuelto

La coordenada Y de la esquina superior izquierda del área cliente del control.