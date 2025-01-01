DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDialog 

ClientAreaLeft

Obtiene la coordenada X de la esquina superior izquierda del área cliente del control.

int  ClientAreaLeft()

Valor devuelto

La coordenada X de la esquina superior izquierda del área cliente del control..