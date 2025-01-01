DocumentaciónSecciones
OnDialogDragStart

El manejador de evento del control "Inicio de arrastre de diálogo".

virtual bool  OnDialogDragStart()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El evento "Inicio de arrastre de diálogo" ocurre cuando se empieza a arrastrar el control.