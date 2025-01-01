Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDialogOnDialogDragStart CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd OnDialogDragStart El manejador de evento del control "Inicio de arrastre de diálogo". virtual bool OnDialogDragStart() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El evento "Inicio de arrastre de diálogo" ocurre cuando se empieza a arrastrar el control. ClientAreaHeight OnDialogDragProcess