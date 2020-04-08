Resistance Support ind
- Indicators
- Murodil Eminjonov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор уровней поддержки и сопротивления. Не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении таймфреймов. С индикатором можно работать как на пробой уровней так и на отбой уровней поддержки и сопротивления
Indicator of support and resistance levels. It does not redraw and does not change its values when switching timeframes. With the indicator, you can work both on the breakdown of levels and on the rebound of support and resistance levels