Volume indicator ind
- Indicators
- Murodil Eminjonov
- Version: 1.0
- Activations: 20
Индикатор объёмов отличный помощник в трейдинге. Индикатор не перерисовывается и не меняет значения при переключении таймфреймов. Индикатор объёмов MTF, показывает текущую тенденцию на графиках. Рекомендую торговать в сторону сигналов старших таймфреймов
The volume indicator is a great assistant in trading. The indicator does not redraw and does not change values when switching timeframes. MTF volume indicator, shows the current trend on the charts. I recommend trading in the direction of higher timeframe signals