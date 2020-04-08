Zigzag levels ind
- Indicators
- Murodil Eminjonov
- Version: 2.0
- Activations: 17
Индикатор "Zigzag levels" основан на индикаторе зигзаг. Индикатор показывает зоны уровней поддержки и сопротивления относительно индикатору зигзаг. Индикатор "Zigzag levels" сделает хорошую службу в вашем трейдинге. Всем больших профитов!!!
The Zigzag levels indicator is based on the zigzag indicator. The indicator shows the zones of support and resistance levels relative to the zigzag indicator. The Zigzag levels indicator will do a good service in your trading. Big profits for everyone!!!