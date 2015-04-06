The Surefire Forex Hedging EA PRO

Забудьте о красивых тестах на истории — советник Night Rider EA уже работает на опережение!

Посмотрим правде в глаза: самая большая проблема большинства автоматических торговых систем заключается в том, что все они показывают очень хорошие результаты при тестировании на истории, но лишь немногие из них действительно работают на реальных счетах.

Это очень неприятно, особенно когда вы доверяете им свои кровно заработанные деньги. (Не говоря уже о куче советников с подогнанными результатами тестирования, но это уже другая история.)

Советник Night Rider EAоснован на стратегии, успешно работающей вот уже много лет. Все это время она только становилась лучше. Вместо того, чтобы полагаться на хорошие результаты тестирования на истории и «надеяться», что результаты на реальном счете совпадут, для разработки советник использовалась реальная торговля, а отправной точкой послужили существующие методики.



