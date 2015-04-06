The Surefire Forex Hedging EA PRO

The Surefire Forex Hedging EA PRO

 

Забудьте о красивых тестах на истории — советник Night Rider EA уже работает на опережение!

Посмотрим правде в глаза: самая большая проблема большинства автоматических торговых систем заключается в том, что все они показывают очень хорошие результаты при тестировании на истории, но лишь немногие из них действительно работают на реальных счетах.

Это очень неприятно, особенно когда вы доверяете им свои кровно заработанные деньги. (Не говоря уже о куче советников с подогнанными результатами тестирования, но это уже другая история.)

Советник Night Rider EAоснован на стратегии, успешно работающей вот уже много лет. Все это время она только становилась лучше. Вместо того, чтобы полагаться на хорошие результаты тестирования на истории и «надеяться», что результаты на реальном счете совпадут, для разработки советник использовалась реальная торговля, а отправной точкой послужили существующие методики.

 


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Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
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Leonid Arkhipov
4.94 (34)
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UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
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Murodil Eminjonov
Indicators
Trend Oracle & ZeroMax System: A Revolutionary Algorithm for Anticipating Impulse Movements Do you dream of entering the market before a powerful price explosion, rather than chasing a departing train? Introducing Trend Oracle, a highly accurate momentum forecasting indicator included in the professional ZeroMax trading system. This next-generation tool is designed for traders who need absolute clarity when trading highly volatile instruments, especially when trading Gold (XAUUSD). What
STO indicator
Murodil Eminjonov
Indicators
STO & ZeroMax System: A Revolutionary Algorithm for Precise Exit and Maximum Profit Tired of losing your profits to the market during deep corrections? Tired of guessing where to close a trade to capture maximum momentum instead of exiting prematurely? Introducing STO – a highly accurate basement phase and momentum oscillator, part of the ZeroMax professional trading system. This next-generation analytical tool is designed for traders who need absolute precision when taking profits and iden
FREE
XAU Impulse Alert H1
Murodil Eminjonov
Indicators
Gold Impulse Detector H1 — Your Ultimate Compass for Finding Impulse and Trend Reversals! Trading gold (XAUUSD) and tired of missing out on powerful market moves? It's time to take full control of volatility! Gold Impulse Detector H1 is a professional indicator for MetaTrader 5, designed specifically to detect key impulse candles that signal the end of the current phase and a high probability of a trend reversal or continuation of a strong impulse. What's the indicator's superpower? Cap
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Blocking EA US30
Murodil Eminjonov
Experts
We present to your attention an innovative advisor "Blocking EA US30". This advisor is not a martingale. Our new advisor is developed on the basis of hedging instead of stop orders, it blocks a negative order and exits blocking using a smart algorithm. The advisor has a deposit protection trading system. The trading advisor "Blocking MEANS 30" was developed by a team of programmers over several months for trading on the US30 index on a minute timeframe. The advisor was optimized by the broker FP
Reversal zone
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор "Reversal zone" показывает силовые уровни  и возможные точки разворота на текущем графике. Индикатор "Reversal zone" поможет трейдеру разобраться с текущей ситуацией The "Reverse zone" indicator shows power levels and possible reversal points on the current chart. The "Reverse zone" indicator will help the trader to deal with the current situation
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Reversal 2
Murodil Eminjonov
Indicators
The "REVERSAL" indicator is a pointer indicator without redrawing and delay. The "REVERSAL" indicator shows the best trend entry points on the chart. It is better to use it in tandem with other trend indicators as a filter. The indicator shows good results on all timeframes. The signal is generated after the candle closes and appears as blue and red arrows. If you reduce the amplitude, then you can trade in the style of scalping
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Resistance support levels ind
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор  уровней поддержки и сопротивления отлично показывает на графике все силовые уровни от всех таймфреймов. Рекомендую торговать уровни старших таймфреймов. Индикатор на текущем таймфрейме обновляться как только на графике  появится новый сетап  The indicator of support and resistance levels perfectly shows all power levels from all timeframes on the chart. I recommend trading higher timeframe levels. The indicator on the current timeframe is updated as soon as a new setup appears on the
FREE
Trend ind arr
Murodil Eminjonov
Indicators
Arrow indicator without redrawing and delay The indicator shows the best trend entry points on the chart. It is better to use it in conjunction with other trend indicators as a filter. The indicator shows good results on lower timeframes. The signal is generated inside the candle and appears as blue and red arrows. Displays signals at the zero bar Settings Step : Calculation of bars in history Bar : Shows bars in history Delta : Offset of the signal from the candle
FREE
Trend zone ind
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор "Trend zone" Помощник трейдеру, показывает на  графике  текущую тенденцию. Он надеюсь станет незаменимым индикатором в ваше трейдинге. Индикатор не перерисовывается и не меняет свои значения про переключение временных периодов The "Trend zone" indicator is a trader's assistant, shows the current trend on the chart. I hope it will become an indispensable indicator in your trading. The indicator does not redraw and does not change its values about switching time periods
FREE
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Experts
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Market maker move GOLD
Murodil Eminjonov
Indicators
The “Market maker move" indicator is written for trading GOLD on M5 The indicator perfectly confirms the rebound or breakdown of the support and resistance levels. The indicator does not lag, does not redraw, and does not change values during testing. With proper use of the “Market maker move" indicator, you can trade almost without drawdown. To do this, you just need to plot the support and resistance levels on the chart. The “Market maker move" indicator is a powerful assistant for trading. Th
Powerful trend indicator
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор  Powerful trend indicator превосходно показывает текущую тенденцию. Индикатор  Powerful trend indicator не перерисовывает не меняет свои значения. Советую пользоваться тремя периодами индикатора для фильтра сигналов. The Powerful trend indicator perfectly shows the current trend. The Powerful trend indicator does not redraw or change its values. I advise you to use three periods of the indicator to filter signals.
Cps
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор  превосходно показывает экстремумы цены. Для торговли по данному индикатору рекомендую торговать по сигналам старших таймфреймов.  Индикатор не перерисовывается и не меняет значения в истории.  The indicator perfectly shows price extremes. To trade on this indicator, I recommend trading on the signals of the higher timeframes. The indicator does not redraw and does not change the values in the history.
Resistance Support ind
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор уровней поддержки и сопротивления. Не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении таймфреймов. С индикатором можно работать как на пробой уровней так и на отбой уровней поддержки и сопротивления Indicator of support and resistance levels. It does not redraw and does not change its values when switching timeframes. With the indicator, you can work both on the breakdown of levels and on the rebound of support and resistance levels
Super MA ind
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор  Супер МА  является трендовым индикатором и отлично справляется определением текущей тенденции. Ею можно пользоваться как для скальпинга так и для торговли внутри дня. Сигналы индикатора не перерисовываются и не меняют свои значения после закрытия бара  The Super MA indicator is a trend indicator and does an excellent job of determining the current trend. It can be used both for scalping and for intraday trading. The indicator signals do not redraw and do not change their values after
Volume indicator ind
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор объёмов отличный помощник в трейдинге. Индикатор не перерисовывается и не меняет значения при переключении таймфреймов. Индикатор объёмов MTF, показывает текущую тенденцию на графиках. Рекомендую торговать в сторону сигналов старших таймфреймов  The volume indicator is a great assistant in trading. The indicator does not redraw and does not change values when switching timeframes. MTF volume indicator, shows the current trend on the charts. I recommend trading in the direction of highe
ZigZag without redrawing
Murodil Eminjonov
Indicators
ZigZag предназначается для анализа движений цен с заданной амплитудой. Индикатор изображает только самые важные развороты, что значительно облегчает оценку графиков.   Стрелки показывают БАР, на котором последний Low/High полностью сформирован. ZigZag is designed to analyze price movements with a given amplitude. The indicator shows only the most important reversals, which greatly facilitates the evaluation of charts. The arrows show the BAR where the last Low/High is fully formed.
Super Ma Arrows
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор  Super Ma Arrows состоит из модифицированной средней скользящей и стрелок.  Индикатор предназначен для скальпинга. Индикатор  Super Ma Arrows не перерисовывает не меняет значения при переключении таймфреймов The Super Ma Arrows indicator consists of a modified moving average and arrows. The indicator is designed for scalping. The Super Ma Arrows indicator does not redraw does not change values when switching timeframes
Nostradamus ind
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор " Nostradamus ind" мощный инструмент для торговли на рынке форекс. " Nostradamus ind" не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении временных периодов.  The "Nostradamus ind" indicator is a powerful tool for trading on the forex market. "Nostradamus ind" does not redraw and does not change its values when switching time periods.
Trend direction indi
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор  "Trend direction ind" является трендовым индикатором.  Индикатор  "Trend direction ind"не запаздывает, выдает сигналы на нулевом баре и не перерисовывает при переключении таимфреймов.  С индикатором  "Trend direction ind" вы будете с легкостью определять текущую тенденцию. The "Trend direction ind" indicator is a trend indicator. The "Trend direction ind" indicator does not lag, gives signals at the zero bar and does not redraw when switching time frames. With the "Trend direction ind
BO indicator at zero bar
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор "BO  indicator at zero bar" для торговли бинарных опционов. Индикатор выдаёт свои сигналы на нулевом баре не перерисовывает и не меняет свои показатели при переключении временных периодов. Рекомендую использовать индикатор совместно с другим индикатором как фильтр  "BO indicator at zero bar" indicator for binary options trading. The indicator gives its signals on the zero bar, does not redraw and does not change its indicators when switching time periods. I recommend using the indicato
Zigzag levels ind
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор "Zigzag levels" основан на индикаторе зигзаг.  Индикатор показывает зоны уровней поддержки и сопротивления относительно индикатору зигзаг. Индикатор "Zigzag levels" сделает хорошую службу в вашем трейдинге. Всем больших профитов!!! The Zigzag levels indicator is based on the zigzag indicator. The indicator shows the zones of support and resistance levels relative to the zigzag indicator. The Zigzag levels indicator will do a good service in your trading. Big profits for everyone!!!
Scalper for currency pairs
Murodil Eminjonov
Experts
The EA is designed for trading gold on the M1 timeframe. There is no martingale and no averaging. The most profitable option for trading is scalping. I recommend brokers with a minimum spread and with a minimum commission. The adviser has many functions that can optimize the adviser for any forex instrument. But the default settings are perfect for gold trading Description of the input parameters of the Expert Advisor Step                   _ The offset of the pending order from the price   
Adequate ind
Murodil Eminjonov
Indicators
My indicator is a great helper in the forex market. It shows possible market reversals with absolute accuracy. My indicator does not redraw and does not change values when switching timeframes. It works perfectly on all timeframes and can become a key indicator in your strategy. I would like to note that flexible indicator settings allow you to adapt the indicator to your strategy and can make a big contribution to your profitable strategy, although everything is already laid down in this indica
Tulpor
Murodil Eminjonov
Experts
Advisor TULPOR EA it allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent hedging mechanism "back and forth". I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - the TULPOR EA ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Recovery Zone Algorithm" (TULPOR EA). By default, the Expert Advisor is optemized for trading EUR/USD on the H1 timeframe
Support 17 EA SELL
Murodil Eminjonov
Experts
I present to your attention a brand new advisor "Support 17 EA". The "Support 17 EA" Expert Advisor is unique in that it finds entry points using the built-in indicator of the maximum and minimum price levels. The Expert Advisor has a stop loss and take profit and works on the principle of martingale, which allows you to withdraw unprofitable trades into a plus. The Expert Advisor has a trailing stop function, which allows the Adviser to work on the built-in indicator in the "Scalping" mode.   T
Master Signal
Murodil Eminjonov
Indicators
Индикатор показывает точки входа. Индикатор не перерисовывает и не исчезает в истории. Индикатор может служить дополнением вашей торговой стратегии.  При желание можно настроить индикатор как на агрессивную торговлю( но в этом случае будет много ложных сигналов) так же на пассивную торговлю. Хорошие показатели индикатор показывает сигналы на валютной паре GBPUSD  на минутном таймфрейме. 
Signal histogram scalper
Murodil Eminjonov
Indicators
The "Signal histogram scalper" indicator is a general indicator in the form of a histogram and signals without redrawing and delay. The "Signal histogram scalper" indicator shows the best trend entry points on the chart. It is better to use it in tandem with other trend indicators as a filter. The indicator shows good results on the M5 timeframe. The signal is generated after the candle closes and appears as green and red circles. The "Signal histogram scalper" indicator is intended for scalping
Skalper PRO
Murodil Eminjonov
Indicators
The "Scalper_PRO" indicator is a basement indicator in the form of two lines and signals without redrawing or lag on the chart. The "Scalper_PRO" indicator shows on the chart the best entry points along the trend. The indicator shows good results on the M1 timeframe. The signal is generated after the candle closes and appears in the form of blue and red arrows with preliminary signals in the form of dots. The "Scalper_PRO" indicator is designed for scalping. The screenshots show examples of posi
Probability theory
Murodil Eminjonov
Experts
The trading advisor is designed to trade the currency pair "USDJPY" on a minute chart. The trading strategy is based on probability theory. The advisor uses a fixed stop loss and take profit with a ratio of one to two. For recovery, the advisor partially uses the recovery coefficient of the increase in volume. Although the advisor uses martingale, it does not trade against the trend and does not accumulate unprofitable positions. The advisor has more than thirty trading strategies built into it
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