Moving Average Trade X MT5
- Experts
-
- Version: 1.4
- Updated: 25 May 2021
- Activations: 10
Moving Average Trade X MT5 is an EA based on Moving Average.
Moving Average parameters such as MovingAveragePeriod1, MovingAverageMAShift1, MovingAverageShift1, BuyCandlestickShift1, MovingAveragePeriod2, MovingAverageMAShift2, MovingAverageShift2, CandlestickShift2, MovingAveragePeriod3, MovingAverageMAShift3, BuyMovingAverageShift3, BuyCandlestickShift3, MovingAveragePeriod4, MovingAverageMAShift4, BuyMovingAverageShift4, BuyCandlestickShift4, SellMovingAverageShift1, SellCandlestickShift1, SellMovingAverageShift2, SellCandlestickShift2, SellMovingAverageShift3, SellCandlestickShift3, SellMovingAverageShift4 and SellCandlestickShift4 can be adjusted.
Moving Average Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades.
May your dreams come true through Moving Average Trade X MT5.
Good luck.
=== Inquiries ===
E-Mail:support@btntechfx.com