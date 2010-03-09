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À propos du robot

Best Forex Scalping IA est un puissant robot de trading conçu pour maximiser vos profits sur le marché des devises. En utilisant une combinaison d'indicateurs de tendance et d'inversion sur plusieurs périodes, ce robot garantit des transactions précises et rentables !

Découvrez la meilleure IA de scalping Forex

Avant de vous lancer, nous vous encourageons à tester notre robot en mode démo avec le fichier de paramètres associé. Pour une expérience optimale, installez le fichier de paramètres sur EURUSD - M1 avec un capital de 5 000 €. Vous pourrez alors constater par vous-même l'efficacité de notre robot.

Fonctionnalités personnalisables

Le robot offre une flexibilité impressionnante avec plusieurs paramètres personnalisables :

Tirage maximum

Superficie du lot

Prendre des bénéfices

Paramètres RSI

Horaires et jours de négociation

Première étape, étape et étape maximale : ces paramètres permettent de gérer le nombre d'ordres similaires et d'ajuster la taille des lots pour optimiser vos transactions.

Performance et optimisation

Nos backtests démontrent que votre capital pourrait être multiplié par 5 en 5 ans. Vous trouverez également des statistiques et des captures d'écran démontrant l'efficacité de notre robot.

Utilisation et installation

Pour installer Best Forex Scalping IA, téléchargez la version démo et appliquez les paramètres à EURUSD - M1. Le capital optimal recommandé est de 10 000 €, mais des dépôts de 2 500 € à 5 000 € conviennent également. En dessous de 2 500 €, le risque est légèrement plus élevé.

Lien pour télécharger les fichiers de paramètres sur EURUSD - M1

-> https://drive.google.com/file/d/1zotJv1edkHk8jW26z6Xkj_ucPmCZz2JZ/view?usp=sharing

-> https://drive.google.com/file/d/1nBRGWBibnmK2XtnwqWKPIIw6d4NiuKQE/view?usp=sharing

Stratégies de trading

Notre robot utilise une stratégie de scalping qui capture à la fois les tendances et les inversions pour maximiser les opportunités d'achat et de vente. Le trading est effectué exclusivement sur la période M1, ce qui permet des entrées et des sorties optimisées.

Assistance et mises à jour

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter par email à antoineiphone1@gmail.com. Je m'engage à vous répondre dans les 24 heures. Des mises à jour et ajustements réguliers pour d'autres paires de trading seront également proposés à l'avenir.

Objectifs et recommandations

Best Forex Scalping IA convient à tous les types de traders, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou avancés. Vous n'avez rien à faire à part profiter des performances du robot. Le dépôt minimum recommandé pour commencer est de 2 500 € pour optimiser vos gains.







