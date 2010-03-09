Best Forex Scalping IA

[TÉLÉCHARGER LES FICHIERS DE L'ENSEMBLE  DANS LA DESCRIPTION POUR TESTER]

À propos du robot

Best Forex Scalping IA est un puissant robot de trading conçu pour maximiser vos profits sur le marché des devises. En utilisant une combinaison d'indicateurs de tendance et d'inversion sur plusieurs périodes, ce robot garantit des transactions précises et rentables !

Découvrez la meilleure IA de scalping Forex

Avant de vous lancer, nous vous encourageons à tester notre robot en mode démo avec le fichier de paramètres associé. Pour une expérience optimale, installez le fichier de paramètres sur EURUSD - M1 avec un capital de 5 000 €. Vous pourrez alors constater par vous-même l'efficacité de notre robot.

Fonctionnalités personnalisables

Le robot offre une flexibilité impressionnante avec plusieurs paramètres personnalisables :

  • Tirage maximum
  • Superficie du lot
  • Prendre des bénéfices
  • Paramètres RSI
  • Horaires et jours de négociation
  • Première étape, étape et étape maximale  : ces paramètres permettent de gérer le nombre d'ordres similaires et d'ajuster la taille des lots pour optimiser vos transactions.

Performance et optimisation

Nos backtests démontrent que votre capital pourrait être multiplié par 5 en 5 ans. Vous trouverez également des statistiques et des captures d'écran démontrant l'efficacité de notre robot.

Utilisation et installation

Pour installer Best Forex Scalping IA, téléchargez la version démo et appliquez les paramètres à EURUSD - M1. Le capital optimal recommandé est de 10 000 €, mais des dépôts de 2 500 € à 5 000 € conviennent également. En dessous de 2 500 €, le risque est légèrement plus élevé.

Lien pour télécharger les fichiers de paramètres sur EURUSD - M1

-> https://drive.google.com/file/d/1zotJv1edkHk8jW26z6Xkj_ucPmCZz2JZ/view?usp=sharing

-> https://drive.google.com/file/d/1nBRGWBibnmK2XtnwqWKPIIw6d4NiuKQE/view?usp=sharing

Stratégies de trading

Notre robot utilise une stratégie de scalping qui capture à la fois les tendances et les inversions pour maximiser les opportunités d'achat et de vente. Le trading est effectué exclusivement sur la période M1, ce qui permet des entrées et des sorties optimisées.

Assistance et mises à jour

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter par email à antoineiphone1@gmail.com. Je m'engage à vous répondre dans les 24 heures. Des mises à jour et ajustements réguliers pour d'autres paires de trading seront également proposés à l'avenir.

Objectifs et recommandations

Best Forex Scalping IA convient à tous les types de traders, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou avancés. Vous n'avez rien à faire à part profiter des performances du robot. Le dépôt minimum recommandé pour commencer est de 2 500 € pour optimiser vos gains.



Recommended products
MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
Experts
MA EMA Cross Risk EA is a trading Expert Advisor for MetaTrader 5, created for traders who want to trade using a clear, logical, and visually transparent moving average crossover strategy. The EA is based on one of the most well-known concepts in technical analysis: the crossover of fast and slow MA/EMA lines. When the market changes direction, moving averages can help identify this moment without unnecessary noise, emotions, or manual signal searching. The Expert Advisor automatically tracks Mo
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
BTC Jump
Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
Experts
BTC Jump is a breakout Expert Advisor developed for Bitcoin against the US dollar. Once per trading day it places a single stop order at the previous day's extreme and waits for the market to reach that level. If the level is reached during the session, the order becomes a position that is managed by a volatility-based stop loss, a fixed take profit and a trailing stop. If the level is not reached, the order is removed at the end of the trading window and no trade is taken that day. The Expert A
FREE
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Experts
The strategy is based on price crossover with Moving Average indicator, confirmed by ADX indicator. The trade signals: Buy: closing price of the last completed bar is higher than moving average, the moving average increases at the current and last completed bars. Sell: closing price of the last completed bar is lower than moving average, the moving average decreases at the current and last completed bars. To filter the false signal, it checks the trend power (ADX>ADXmin) and trend direction usin
FREE
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Experts
Test Before Use... In the forex market, a range refers to a period of time during which the price of a currency pair remains relatively stable, fluctuating within a narrow band. This can be contrasted with a trend, which refers to a sustained movement in the price of a currency pair in a particular direction. During a range, the price of the currency pair may move up and down within a defined range, but it is not trending strongly in any particular direction. This can be a good time for the rang
FREE
CommunityPower MT5
Andrey Khatimlianskii
4.69 (90)
Experts
CommunityPower EA   — is the Expert Advisor for MetaTrader 4/5, created by community and for community. It is free, versatile and very powerful, and allows to trade a wide range of strategies. The idea is simple Your suggestions + my code = a win-win for everyone! Is it a ready-to-use money-making machine? No, it is definitely not. It is a tool, which allows you to create and run your own trading strategy, and it is up to you to find profitable settings and take the responsibility for your tra
FREE
Range Burst
Alice Nampanya
Experts
RangeBurst Profit from breakout moves during your chosen trading hours automatically RangeBurst is a custom time-range breakout Expert Advisor that captures breakouts from defined market ranges. You set the range hours — RangeBurst records the high and low, then places pending orders above and below the range. When price breaks out, the EA enters automatically and manages your position with an opposite-level stop, trailing stop, and time-based exit. Built for traders who want a structured, ru
FREE
Rsi Elmex
Olesia Lukian
Experts
RSI Expert Advisor with ATR, Trailing Stop and Multi-Symbol Trading Introduction: The Science Behind RSI Trading The Relative Strength Index (RSI) was developed by J. Welles Wilder in 1978 and has become one of the most trusted momentum oscillators in technical analysis. What began as a manual calculation method in Wilder's book "New Concepts in Technical Trading Systems" has evolved into an indispensable tool for traders across all markets. The RSI's power lies in its ability to quantify price
FREE
AV BuyLow SellHigh EA
Anja Vivia Vogel
Experts
"AV BuyLow SellHigh EA" is an Expert Advisor for MetaTrader 5, which was created from the simple "AV Preview". The original idea was to buy lower and sell higher from the last entry price. On request, I have developed it further and tried to remove its trend weakness. This EA is only the Minlot version to try out. Strategy: The size of a displayed rectangle is used to decide whether range trading is to be carried out (sell above, buy below) or trend trading (buy on rising, continue selling o
FREE
StrategyQuant Vortee Free MT5
StrategyQuant s.r.o.
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor tool has been developed for Nasdaq, based on Vortex and pending orders. The stop loss is based on fixed pips. It has been backtested on more than 10-year long M1 data with high quality of modeling. The enclosed screenshots demonstrate the complexity and coverage of the test by Monte Carlo analysis with 200 simulations. T he Expert Advisor passed via Cluster Analysis, Optimization profile, System parameter Permutation. There is no need to set up parameters - all settings are al
FREE
Macd divergence and parabolic sar sell only
Paul Conrad Carlson
Experts
https://www.youtube.com/watch?v=0T8Mge39Xsk&t=9s Youtube These EAs trade macd divergence only if there is a parabolic sar change at the same time. Sell bearish macd divergence & parabolic sar crosses above price Macd settings  Threshhold is how far above / below zero divergence must occur. Timeframe used Parabolic sar settings Only one trade in that direction can be opened at once. Trades on open bar Alerts , mt5 and mobile Stop loss and target points Stop loss is set to a % percentage of the
FREE
Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
Experts
Universal Breakout is a simple and flexible expert advisor for trading range breakouts without unnecessary complexity. You define the time interval — the EA automatically determines the levels, places orders, and manages the trade. Universal Breakout Advisor User Guide >> Download Session Breakout PRO Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2378603 Session Breakout PRO is an Expert Advisor designed to trade price range breakouts using advanced signal filtering, intelligent trade management, and
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (5)
Experts
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Double Trouble RSI
STANTON ROUX
5 (2)
Experts
HEDGING ACCOUNTS ONLY!!! Double Trouble RSI uses 2 Moving averages to define trend then opens trades based on RSI over bought or over sold conditions. It also has a time filter to define trading times. Default settings are for 5 minute timeframe. This EA is highly configurable and can be optimized to be used on most instruments and currencies, including DAX and S&P 500 The money management section is also highly configurable and does not make use of any risky strategies like martingale etc..
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Experts
MultiTrend Commander - Automated Trading System What is it? An automated trading software that: Intelligently identifies market trends Makes decisions based on multiple timeframes Automatically manages risk What does it do? Identify Trends Analyze the market in real time Combine signals from different time frames (15 min, 1 hr, 4 hr) Confirm the trend direction before entering Protect Your Capital Automatically calculates stop losses Adjusts trade size to your risk Stops trading if
FREE
LVL Ichimoku Kumo BO
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Ichimoku Kumo Break Out as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands LVL RSI mt5 Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry out
FREE
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Experts
A classic buy low & sell high strategy. This Bot is specifically Designed to take advantage of the price movements of US30/Dow Jones on the 1 Hour Chart, as these Indices move based on supply and demand. The interaction between supply and demand in the US30 determines the price of the index. When demand for US30 is high, the price of the US30 will increase. Conversely, when the supply of shares is high and demand is low, the price of t US30  will decrease. Supply and demand analysis is used to i
FREE
Black Jack
Amos Tsopotsa
5 (5)
Experts
The strategy for this expert advisor works more effectively only if you set buy only or sell only,the most important part I took into consideration are the main market turning points.You would want to say reversals or change in direction in trends,the key to making profitable trades with this advisor is to set your stop loss on the previous high for sell only signal and previous low for buy positions ,This advisor can trade any Market,but mainly was developed for Boom and Crash,vix75 and Jump 25
FREE
Rebound Modify
Piminov Sergey
Experts
If you are looking for an easy-to-use Expert Advisor, then this is what you need. No settings. All that is required of you is to choose a currency pair, a timeframe and allow automatic trading for the EA. The strategy of the expert is based on the local support and resistance levels. When a candle closes beyond any level, an order is opened in the opposite direction, expecting a price rebound. The maximum number of orders opened at a time is limited to 3. This is a safety measure, which prevents
FREE
Exportando Datos Brokers
Angel Torres
Utilities
¿Necesitas data de alta calidad para tus backtests algorítmicos pero te enfrentas a límites de descarga masiva? Este script está diseñado específicamente para extraer datos de ticks históricos reales directamente desde tu broker en MetaTrader 5, exportándolos en un archivo CSV con el formato exacto y limpio que requiere StrategyQuant X (SQX) . La principal ventaja de esta herramienta es su sistema de descarga por bloques de tiempo (chunks) . En lugar de pedir millones de ticks en una sola solici
FREE
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
3.9 (10)
Experts
BTC Scalper - Automated RSI Breakout Strategy for BTCUSD Unlock the power of automated trading with BTC Scalper! This expert advisor is a fully autonomous trading strategy, designed to capitalize on fast-moving BTCUSD markets. It leverages a potent combination of RSI Breakouts and two Exponential Moving Averages (EMA) to find high-probability trade entries, ensuring optimal confluence for success. Key Features: Fully Automated Trading : Set it, forget it, and let BTC Scalper handle your trades 2
FREE
The Trend Hunter
Loungvilat Seehalat
Experts
The Trend Hunter XAUUSD – Follow the Trend, Protect the Capital The Trend Hunter XAUUSD is a powerful Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) . It smartly follows major price trends while integrating risk management mechanisms to protect your capital in volatile market conditions. Key Features : Trend-Following Core : Uses intelligent algorithms to identify and follow strong momentum moves. Capital Protection : Equipped with dynamic stop loss, break-even, and trailing syste
FREE
MACD LevelTrader MT5
Eduard Gluhov
Experts
Эксперт  MACD_LevelTrader MT5   создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.  Важно   перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell              5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD +   SMA200, false=вход по MACD  Тестиру
FREE
Gold one hour
Shi Xuan Liang
1 (1)
Experts
Any EA can't guarantee our eternal and stable profit, but it is a manifestation of trading ideas. The quality of the back test data is an intuitive affirmation of the EA. If an EA backtest result fails, we will not believe that it can make money for us on the firm offer. On the contrary, EA, which produced a beautiful asset curve in the process of backtesting, is worthy of our belief that she can meet the challenge of updating.  GOLD ONE HOUR is specially made for gold varieties to run in one h
PZ Turtle Trading EA MT5
PZ TRADING SLU
2 (4)
Experts
This expert advisor implements the original Dennis and Eckhardt trading system, commonly known as The Turtle Trader. It trades exactly like the original turtles did, and can be used by experienced traders to capture trends in up or down markets. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully configurable strategy settings Fully configurable trading settings Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Works for CFDs and for
FREE
EMA Trade Crossover to Crossover
Parminder Kumar Hardial Chand
4.5 (2)
Experts
1. EMA Crossover Strategy: This bot watches two moving lines called EMAs (like fast and slow friends racing). When the fast one crosses above the slow one, it buys (like saying "go up!"). When it crosses below, it sells (like "go down!"). It waits until the candle (like a time bar) finishes to make sure it's real.   2. Two Ways to Play:    - Fixed TP/SL Mode: Sets a "win goal" (Take Profit) and "safety stop" (Stop Loss) based on how much you want to risk and win. It can also stop early if the l
FREE
PZ MAcD Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
4.14 (7)
Experts
This EA is a flexible and powerful metatrader expert advisor that trades using the MACD indicator and implements many useful features. It can trade using the MACD indicator alone, or donchian breakouts confirmed by the MACD indicator from any timeframe. Additionally, it offers a martingale feature and forex session filters. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products   | Get Help ] Easy to use and supervise Fully configurable settings Customizable break-even, S
FREE
PZ CCI Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (8)
Experts
This EA trades using the CCI Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Tr
FREE
Blue Ocean Strategy
Amos Tsopotsa
Experts
This Expert advisor trades any Asset class, Try it on any market, When you download PM so you can be added to my channel for all support related issues. There are three trading strategies available  * The Wyckoff trading strategy, Channel trading and trend trading.  Input Parameters Lots   - the volume of position to open; Stop Loss BUY (in points)   - the stop loss of BUY positions; Stop Loss SELL (in points)   - the stop loss of SELL positions; Take Profit BUY (in points)   - the take profit o
FREE
Esenar EA MT5
Christian Acuyong
Experts
ESENAR EA MT5  is an advanced Support & Resistance–based automated trading system designed for disciplined range trading on the H1 timeframe . It dynamically detects the highest high and lowest low over a configurable lookback period and builds adaptive S&R zones with visual clarity. When price enters these zones, ESENAR strategically places BuyStop and SellStop pending orders , automatically managing, validating, and canceling orders as market structure updates. The EA includes robust risk mana
FREE
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.56 (9)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.27 (48)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (36)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (105)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   + 300 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.42 (149)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (10)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.3 (27)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (136)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Lizard
Marco Scherer
4.11 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.5 (18)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Iron Stops
Fajar Dicky Firmansyah
5 (8)
Experts
100K Real Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2386516 No gimmicks. No empty claims. Iron Stops caters to traders focused on one crucial aspect: consistency . Whether you’re working through a prop challenge or overseeing client funds, this EA keeps within set boundaries and delivers reliable results. Positions close within 36 hours. Run it on a single chart: Simply apply it to XAUUSD using the M30 timeframe. That’s all you need. One chart. One powerful tool. Proper configuration is essen
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (4)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.64 (14)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4 (20)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Vexora sera
Fatima Zohra Ed Dachraoui
5 (2)
Experts
Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (506)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.42 (31)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.53 (74)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.17 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Filter:
No reviews
Reply to review