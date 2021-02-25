DriverFx
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Данный индикатор рисует на графике стрелки, которые являются сигнала на вход и выход из сделки, а также в качестве фильтра индикатор окрашивает каждую свечу в синий и красный цвет. Дополнительно ко всему в левом верхнем окне показывается сила тренда и его направление по основным парам.
У индикатора новая логика, которая существенно отличает его от множества аналогов. Он дает ранние сигналы на вход и на выход, свои значения не перерисовывает — то есть, если индикатор дал сигнал на вход в сделку, то этот сигнал никуда не пропадет и не сдвинется — он останется там, где появился, а также он дает сигналы на открытии свечи, что дает трейдеру существенное преимущество в торговле.
Индикатор очень прост в применении. При появлении стрелки вниз, нужно открывать сделку SELL, а при появлении стрелки вверх нужно открывать сделку BUY.
Параметры индикатора
- period — период индикатора;
- EnableAlerts — наличие звукового сигнала;
- EmailAlert — отправка почтового сообщения при появлении сигнала;
- MobileAlert — отправка мобильного сообщения при появлении сигнала;
- ColorBarsPeriod — период окрашивания свечей в красный/синий цвет.
не могу сказать за все пары, но на золоте и крипте работает прекрасно! Спасибо !