Данный индикатор рисует на графике стрелки, которые являются сигнала на вход и выход из сделки, а также в качестве фильтра индикатор окрашивает каждую свечу в синий и красный цвет. Дополнительно ко всему в левом верхнем окне показывается сила тренда и его направление по основным парам.

У индикатора новая логика, которая существенно отличает его от множества аналогов. Он дает ранние сигналы на вход и на выход, свои значения не перерисовывает — то есть, если индикатор дал сигнал на вход в сделку, то этот сигнал никуда не пропадет и не сдвинется — он останется там, где появился, а также он дает сигналы на открытии свечи, что дает трейдеру существенное преимущество в торговле.

Индикатор очень прост в применении. При появлении стрелки вниз, нужно открывать сделку SELL, а при появлении стрелки вверх нужно открывать сделку BUY.





Параметры индикатора

period — период индикатора;

— период индикатора; EnableAlerts — наличие звукового сигнала;

— наличие звукового сигнала; EmailAlert — отправка почтового сообщения при появлении сигнала;

— отправка почтового сообщения при появлении сигнала; MobileAlert — отправка мобильного сообщения при появлении сигнала;

— отправка мобильного сообщения при появлении сигнала; ColorBarsPeriod — период окрашивания свечей в красный/синий цвет.



