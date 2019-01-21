Индикатор Analytic System - это полноценная торговая система. Он состоит из 2 частей:

Первая - это стрелочки, показывающие наиболее оптимальные точки открытия и закрытия сделок. Стрелка вверх - сигнал на покупку,стрелка вниз - на продажу. Индикатор использует сложные аналитические алгоритмы, при помощи которых система определяет моменты входов и выходов.

Вторая - это информационная панель в правом верхнем углу. Крупным шрифтом обозначена цена, справа от неё показано текущее направление тренда (в виде стрелочки). Далее показаны данные с множества технических индикаторов (RSI, SAR, MA, MACD,ADX) на семи периодах данной валютной пары (M1, M5, M15, M30, H1, H4. D1). Этот блок дает информацию о ситуации на валютной паре на всех периодах на основании нескольких индикаторов.

Индикатор свои значения не перерисовывает.





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