Индикатор Trading Strategy призван помочь трейдерам в поиске оптимальных входов в сделку и выходов из неё. В его основе лежат показания технических индикаторов (MA, RSI, ATR и др.), а также авторский алгоритм, связывающий их сигналы в единое целое. Индикатор даёт сигналы на покупку и продажу в виде стрелочек: стрелочка вверх — сигнал на покупку, вниз — на продажу.

В правом верхнем углу показаны сигналы индикатора на 6 таймфреймах (M1, M5, M15, M30, H1, H4) данной валютной пары.



Индикатор свои значения не перерисовывает: если стрелка появилась в некотором месте, она там и останется.

Есть аналог для MT5.

Параметры

Power - период индикатора

Alerts - включить/выключить оповещения при появлении сигнала

EmailAlert - отправлять ли сообщения на электронную почту при появлении сигнала

MobileAlert - отправлять ли сообщения на мобильный терминал при появлении сигнала

Corner - угол привязки панели со значениями индикатора на разных таймфреймах

X - Координата привязки панели по горизонтали

Y - Начальная координата привязки панели по вертикали

Show_[timeframe] - показывать ли данный таймфрейм на панели



