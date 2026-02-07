AnalyticTrade

Индикатор Analytic Trade - это полноценная торговая система. Он состоит из 4 частей:

Первая - это стрелочки, показывающие наиболее оптимальные точки открытия и закрытия ордеров. Стрелка вверх - сигнал на покупку, вниз - на продажу.

Вторая - это информационная панель в правом верхнем углу. Крупным шрифтом обозначена текущая цена, над ней показаны: максимум дня, расстояние от текущей цены до него и разность максимума и минимума (в пунктах). Под ней расположены: минимум дня, расстояние до минимума, средний дневной размах цены, время до следующей свечи, спред и расстояние до цены открытия дня.

Третья часть - это показания индикаторов CCI и Bollinger Bands, а также направление тренда (TR), текущей свечи (CC) и показания индикатора (SIG) на шести периодах данной валютной пары (M1, M5, M15, M30, H1, H4). Голубой цвет соответствует восходящему тренду, желтый - нисходящему.

Четвёртая показывает направление тенденции и её силу.

Индикатор свои значения не перерисовывает.

Есть аналог для мт4





Параметры

Period - период индикатора

- период индикатора EnableAlerts - использовать ли звуковой сигнал при появлении сигнала

- использовать ли звуковой сигнал при появлении сигнала Show_Panel - показывать ли информацию

- показывать ли информацию MobileAlert - отправлять ли сообщение на мобильный терминал при появлении сигнала

- отправлять ли сообщение на мобильный терминал при появлении сигнала EmailAlert - отправлять ли сообщение на электронную почту при появлении сигнала



