TraderHelp For MT5
- Indicators
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- Version: 2.1
- Updated: 25 October 2025
- Activations: 10
Основная цель индикатора заключается в определении наиболее оптимальных точек входа в сделку и выхода из нее. Индикатор состоит из трех частей.
Первая – это стрелки, показывающие оптимальные точки входа в сделку и выхода из нее. Стрелка вверх – сигнал на покупку, стрелка вниз – на продажу. В индикаторе заложен алгоритм аналитического анализа, который включает в себя множество показаний стандартных индикаторов, а также авторский алгоритм.
Вторая часть – это информация в правом верхнем углу (работает на таймфреймах М1-D1). Там находятся данные с множества индикаторов (Stohastic, RSI, MACD, MA) на шести периодах данной валютной пары (M1, M5, M15, M30, H1, H4). Этот блок дает информацию о ситуации на валютной паре на всех периодах на основании нескольких индикаторов.
Третья часть показывает текущее направление стрелок и силу тенденции.
Индикатор свои значения не перерисовывает.
Есть версия для MT4
Параметры
- Power - период индикатора
- Alerts - использовать звуковой сигнал при появлении сигнала
- Show_panel - показывать/не показывать панель со значениями технических индикаторов
- Show_trend - показывать/не показывать информацию о тренде
- EmailAlerts - отправлять ли сообщение на электронную почту при появлении сигнала
- MobileAlerts - отправлять ли сообщение на мобильный терминал при появлении сигнала