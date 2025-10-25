TraderHelp For MT5

Основная цель индикатора заключается в определении наиболее оптимальных точек входа в сделку и выхода из нее. Индикатор состоит из трех частей.

Первая – это стрелки, показывающие оптимальные точки входа в сделку и выхода из нее. Стрелка вверх – сигнал на покупку, стрелка вниз – на продажу. В индикаторе заложен алгоритм аналитического анализа, который включает в себя множество показаний стандартных индикаторов, а также авторский алгоритм.

Вторая часть – это информация в правом верхнем углу (работает на таймфреймах М1-D1). Там находятся данные с множества индикаторов (Stohastic, RSI, MACD, MA) на шести периодах данной валютной пары (M1, M5, M15, M30, H1, H4). Этот блок дает информацию о ситуации на валютной паре на всех периодах на основании нескольких индикаторов.

Третья часть показывает текущее направление стрелок и силу тенденции.

Индикатор свои значения не перерисовывает.

Есть версия для MT4

Параметры

Power - период индикатора

- период индикатора Alerts - использовать звуковой сигнал при появлении сигнала

- использовать звуковой сигнал при появлении сигнала Show_panel - показывать/не показывать панель со значениями технических индикаторов

- показывать/не показывать панель со значениями технических индикаторов Show_trend - показывать/не показывать информацию о тренде

показывать/не показывать информацию о тренде EmailAlerts - отправлять ли сообщение на электронную почту при появлении сигнала

отправлять ли сообщение на электронную почту при появлении сигнала MobileAlerts - отправлять ли сообщение на мобильный терминал при появлении сигнала



