CoioteCandlePVA

5

Candle com coloração de Volume Price Analysis  (VPA) segundo as definições da Anna Coulling, é possível configurar períodos de  climax e rising, fator de extreme e fator de rising.
Pode-se usar volume real ou volume de ticks.

O VPA considera a variação de preço por volume do período, indicando se um movimento está recebendo ignição, está em seu climax ou se já não existe mais interesse.

Reviews 1
Sanefuji
14
Sanefuji 2025.02.05 14:08 
 

Olá! Poderia comentar sobre a relação das cores e variações de volume? obrigado

Recommended products
AB ZoneMatrix
Allan Deka
Indicators
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicators
SUPERTREND; It is a trend following indicator based on the SuperTrend ATR created by Olivier Seban. It can be used to detect changes in trend direction and locate stops. When the price falls below the indicator curve, it turns red and indicates a downtrend. Conversely, when the price moves above the curve, the indicator turns green, indicating an uptrend. Like other indicators, it works well on SuperTrend when used in conjunction with other indicators such as MACD, parabolik SAR, Bollinger Band
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicators
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.69 (16)
Indicators
Overview The Smart Money Structure Markup Indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to help traders identify key market structures based on popular Smart Money Concepts (SMC) strategies. This indicator detects micro-market structures, providing insights into price movements and potential trend changes. It highlights important elements such as valid Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Inducement (IDM), helping traders to make informed decisions. Key Features Ma
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Indicators
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indicators
OmniSignal Navigator - Smart Entries at Key Levels Trade Like a Professional with this daily/weekly High-Low-Close indicator, designed for scalping or intraday short term trading and precision breakout trading. Suggested Timeframes to trade with: M 5 DO NOT USE THE INDICATOR ON THE M1 TIMEFRAME! Why It Works Perfect for Scalping/Intraday: Targets key zones (PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC) on M2, M3, M5, M15 timeframes. (Lower Timeframes = More Signals, Higher Timeframes = Less Signals) No Chart Anal
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Indicators
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.29 (7)
Indicators
Combining the best of Price Action , Directional Movement , and Divergence/Convergence analysis, Candle Color Trend is a easy and reliable way to identify trend direction. The indicator automatically paints the candles according to the assumption that an uptrend is defined by prices that form a series of higher highs and higher lows. In contrast, a downtrend is defined by prices that form a series of lower highs and lower lows. Additionally, ADX Wilder indicator is used to measure trend weakness
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicators
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicators
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicators
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Indicators
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Indicators
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicators
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicators
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicators
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
4 (2)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Indicators
VolumeBasedColorsBars — Free Powerful Volume Analysis for All Traders Unlock the hidden story behind every price bar! VolumeBasedColorsBars is a professional-grade, 100% FREE indicator that colorizes your chart candles based on real, adaptive volume analysis. Instantly spot surges in market activity, identify exhaustion, and catch the moves that matter. This indicator gives you:    • Dynamic color-coded bars for instant volume context    • Adaptive thresholds based on historical, session-awar
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Indicators
The RSI with Moving Averages indicator combines the classic Relative Strength Index with customizable moving averages, offering deeper insights into market momentum and trend direction. By smoothing the RSI curve with short- and long-term averages, traders can better distinguish true reversals from noise. This tool highlights overbought and oversold levels, reveals divergences between price and momentum, and confirms entry or exit points with enhanced accuracy. Its adjustable parameters allow tr
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicators
Description :  we are happy to introduce our new free indicator based on one of professional and popular indicators in forex market (Parabolic SAR) this indicator is new modification on original Parabolic SAR indicator, in pro SAR indicator you can see cross over between dots and price chart, this crossover is not signal but talk about end of movement potential, you can start buy by new blue dot, and place stop loss one atr before first blue dot, and finally you can exit as soon as dots cross p
FREE
ThreeM Quantum Tunneling
Nguyen Duc Quy
3.6 (10)
Indicators
There is a science, named Quantitative Finance, that allows to study the financial derivative pricing models using the methods of theoretical and mathematical physics. Lately I came across a paper that describes a new indicator for technical analysis that combines ideas from quantum physics and brings them to finance. I got interested in it and decided I would teach how to implement indicators based on a scientific papers in MQL5.  The original Moving Mini-Max paper [2] is written by Z.K. Silaga
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
3.86 (7)
Indicators
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indicators
Squeeze Momentum Force is an advanced technical analysis indicator designed for MetaTrader 5. It combines volatility squeeze detection with momentum analysis to identify high-probability trading opportunities. Based on John Carter's original concept, this enhanced version incorporates: Multi-Timeframe (MTF) analysis. Divergence detection. Volume weighting. Modern user interface for quick market interpretation. The indicator identifies periods of low volatility (squeeze) that typically precede si
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Indicators
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (FREE) The Velas Forex FIMATHE PCM Indicator is a free indicator designed to help traders analyze the market visually in a simple, fast, and effective way. Its purpose is to make it easier to identify market conditions through clear visual signals, allowing traders to make more confident trading decisions. Best result: 5M timeframe MT5 server time: 2:00 Management: 1 Take Profit: stop trading, wait for the next day 2 Losses: stop trading, wait for the next day
FREE
Dual WMA Entry System
Donovan Tjin-a-tak
Indicators
The Dual WMA Entry System is a clean, no-nonsense indicator that plots two Weighted Moving Averages directly on your price chart and automatically detects low-momentum (sideways) market conditions. WMA1 is calculated on the open price with a slight offset and acts as a trend bias line. WMA2 is calculated on the close price and acts as a momentum confirmation line. When the distance between the two WMAs narrows, the market is entering consolidation. During these periods, candles are automatically
FREE
Mini Chart With EMA
Arslan Tariq
Indicators
Mini Charts MTF EMA Mini Charts MTF EMA is a MetaTrader 5 indicator that displays multiple mini charts from selected timeframes directly on the main chart. It helps traders monitor multi-timeframe price movement and EMA direction in one clean visual layout. Main Features Multiple mini charts on the main chart Custom timeframe selection for each mini chart Up to 4 EMA lines for every mini chart Custom EMA period, shift, method, applied price, color, style, and width Custom mini chart width, heigh
FREE
Gold Range Filter Pro with Volume Signals
Fazal Abbas Shah
4.67 (6)
Indicators
Indicator Description Range Filter Pro is a sophisticated trading tool for XAUUSD (Gold) that combines adaptive price filtering with volume analysis and real-time market monitoring. Designed for both novice and professional traders, this indicator helps identify trend direction, potential reversals, and significant market movements through its multi-layered approach. Key Components 1.Dynamic Range Filter 2.Volatility-Adjusted Bands 3.Volume-Enhanced Candles 4.Professional Trading Dashboard 5.M
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.77 (142)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (52)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and n
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Indicators
Gold Entry Sniper – Professional Multi-Timeframe ATR Dashboard for Gold Scalping & Swing Trading Gold Entry Sniper is a cutting-edge MetaTrader 5 indicator designed to give traders precise buy/sell signals for XAUUSD and other symbols, powered by ATR Trailing Stop logic and a multi-timeframe analysis dashboard . Built for both scalpers and swing traders, it combines real-time market direction , dynamic stop levels , and professional visual dashboards to help you identify high-probability gold en
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (6)
Indicators
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Indicators
FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
More from author
MediasCoiote
Alexandre Moraes De Souza Lima
5 (1)
Indicators
As médias coiote automatizam a leitura de analise de médias rápidas e lentas no saldo do volume e preço. Quando as médias estão em modo compra, a coloração do candle fica azul. Quando as médias estão em modo venda, a coloração do candle fica magenta. Quando a coloração fica verde ou vermelho, temos a tomada das médias no volume mas não no preço, quando isso ocorre é um sinal de atenção. A concepção do indicador é ser utilizado para operações em saída de consolidações na direção da tendencia do
FREE
Coiote Volume Candle
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Candle de Volume Coiote O Candle de Volume  Coiote é um indicador que mede a variação do volume no tempo, seu corpo é pela variação do volume anterior pelo volume atual, sua direção pelo fechamento do preço. 1. identificado um topo no indicador Candle de Volume  Coiote (marcado o fechamento do preço). 2. identificado um fundo no indicador Candle de Volume Coiote (marcado o fechamento do preço). 3. fundo 3 igual fundo 2 no indicador Candle de Volume Coiote, preço no 3 é diferente de fundo 2. P
FREE
Divergence Wave
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Ondas de Divergência. Antes do mercado tomar um sentido e se manter em tendencia, existem sinais que podem ser lidos, nos permitindo assim entender o "lado mas forte", e realizar trades de maior probabilidade de acerto com risco reduzido, esses movimentos são persistentes e contínuos, proporcionando excelente rentabilidade. Ondas de Divergência é um histograma que acumula a divergência de  entre preço e volume a cada tick, permitindo assim encontrar pontos de absorção, áreas de acumulo e distrib
CoioteChart
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
O Indicador CoioteChart foi construído pra facilitar desde a leitura de contexto de mercado até a micro estrutura do candle, facilitando ajustes operacionais e tomadas e decisão com alta eficácia. Possui um controle para habilitar e desabilitar a visualização das pocs, vwap, zonas de máxima e mínima negociação, pode ser utilizado data sources de tempos gráficos para cálculos ou utilizado os ticks de agressão do time and trades, funciona com volume real e volume de ticks. As colorações são atrib
CoioteTarget
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Projeção de alvos harmônicos com dois cliques, os alvos possuem melhor qualidade quando ancorados em candles climáticos, seja de ignição ou exaustão ou em pivôs de alto volume. Funciona com qualquer ativo (volume real e volume tick), em qualquer tempo gráfico, ações, indicies, futuros, forex, criptomoedas, commodities, energia, mineiro e qualquer outro. As projeções devem respeitar os princípios de confluência e simetria, portanto não devem ser utilizados unicamente como critério de decisão, seu
CoioteTradeDetector
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
O CoioteTradeDetector monitora o time and trades (time and salles), é possível criar filtros de alerta gráficos (plotagem de linha com qtd) com variações de agressões pré-definidas. É possível monitorar grandes lotes, ordens diretas e alta frequência de trades. Para perfeito funcionamento do produto é preciso ter os dados de agressão da corretora (acesso completo ao times and trades).
CoioteAverageSpreed
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
O indicador CoioteAverageSpreed é uma releitura do indicador AverageSpreed. Ele mostra a relação de esforço x resultado entre o volume e a volatilidade do preço. Com o volume heatmap é possível identificar visualmente se o preço foi deslocado com uma quantidade maior de volume e se o deslocamento do preço apresentou maior resultado ou não. É possível identificar momentos de ignição e exaustão do movimento, além de injeções de fluxo para dar continuidade a um movimento.
CoioteWeisWave
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
CoioteWeisWave é uma releitura do indicador de VSA WeisWave com indicação do estouro de fractal, método de analise dos TradersPiolhos e implementado originalmente pelo Trader Dario Junqueira. A versão Coiote foi reprojetada para indicação da volatilidade do volume no fractal. A coloração adicional (azul e magenta) dão sinais de entrada, saída e pontos de gerenciamento, podendo ser usados também como suporte e resistência. Existem 3 modos de exibição do weis wave, por volume total, por range e po
CoioteDeltaCandle
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
O indicador precisa do times and trades (time and salles) para seu correto funcionamento. O Volume é composto por ordens à mercado compradoras e vendedoras que agrediram o book de ofertas, o Delta é a diferença das ordens a mercado compradoras e vendedoras. O CoioteDeltaCandle monitora o time and trades e à partir dos dados de agressão forma candles temporais em 4 formatos diferentes, possível selecionar à partir de configurações. São elas: Modo com acumulação. Modo com pavio. Modo inverter.
Coiote Book Balance
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Coiote Book Balance é um indicador que monitora o livro de ofertas e indica de maneira simplificada o níveis de renovação de ordens agrupados no timeframe gáfico, mostrando quanto o maior lado renovou e a diferença dessas renovações. Além disso, é possível visualizar em quais preços estão as maiores ordens da cada lado, o preço teórico dessa liquidez e a quantidade de lotes em tempo real. Para correto funcionamento do indicador é preciso que o livro de ofertas seja aberto antes da inclusão do in
BopCoiote
Alexandre Moraes De Souza Lima
5 (1)
Indicators
O Indicador BOPCoiote é uma releitura do indicador Balance of Power proposto por Igor Livshin em Agosto de 2001, publicado na Stocks and Commodities Magazine. Uma média móvel de 14 períodos é recomendada para gráficos diários. Embora o número de períodos possa variar dependendo da natureza do mercado e dos prazos. O nível em que ele agrupa seus fundos e topos é considerado uma das propriedades mais importantes do indicador BOP. Durante as tendências de alta, suas máximas frequentemente tocam os
OrderFlowMomentun
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
order flow indicator that monitors price formation effectively identifying market direction. As it is an extremely fast indicator, it should be used in support and resistance, static and dynamic regions, the OrderFlowWay will predictively indicate the veracity of breakouts that have not happened yet, showing whether there is action by big players in the traded price. Operations must be carried out after crossing the lines, preferably close to the zero axis of the indicator.
CoioteOscilator
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
CoioteOscilator é um rastreador de tendência e padrões de estruturas gráficas. O Indicador é composto de 3 elementos. oscilador principal lento: histograma com nível de 0 até 50 e 4 cores, 2 compradoras, de 0 até 30 e acima de 30 e duas vendedoras, de 0 até 30 e acima de 30.   oscilador principal  rápido: linha magenta com nível de -50 até 50. gatilho:  linha amarela com nível de -50 até 50. O  oscilador principal lento  é um rastreador de tendência primaria. O  oscilador   principal  rápido é u
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Filter:
Sanefuji
14
Sanefuji 2025.02.05 14:08 
 

Olá! Poderia comentar sobre a relação das cores e variações de volume? obrigado

Reply to review