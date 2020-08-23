CoioteCandlePVA
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Alexandre Moraes De Souza LimaArquiteto e desenvolvedor de software.
Trader em mercados de FOREX, Futuros e CFDs.
- Version: 1.0
Candle com coloração de Volume Price Analysis (VPA) segundo as definições da Anna Coulling, é possível configurar períodos de climax e rising, fator de extreme e fator de rising.
Pode-se usar volume real ou volume de ticks.
O VPA considera a variação de preço por volume do período, indicando se um movimento está recebendo ignição, está em seu climax ou se já não existe mais interesse.
Olá! Poderia comentar sobre a relação das cores e variações de volume? obrigado