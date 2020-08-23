CoioteCandlePVA

Candle com coloração de Volume Price Analysis (VPA) segundo as definições da Anna Coulling, é possível configurar períodos de climax e rising, fator de extreme e fator de rising.

Pode-se usar volume real ou volume de ticks.

O VPA considera a variação de preço por volume do período, indicando se um movimento está recebendo ignição, está em seu climax ou se já não existe mais interesse.

