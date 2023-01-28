CoioteOscilator
- Indicators
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Alexandre Moraes De Souza LimaArquiteto e desenvolvedor de software.
Trader em mercados de FOREX, Futuros e CFDs.
- Version: 1.1
- Updated: 28 January 2023
- Activations: 5
CoioteOscilator é um rastreador de tendência e padrões de estruturas gráficas.
O Indicador é composto de 3 elementos.
oscilador principal lento: histograma com nível de 0 até 50 e 4 cores, 2 compradoras, de 0 até 30 e acima de 30 e duas vendedoras, de 0 até 30 e acima de 30.
oscilador principal rápido: linha magenta com nível de -50 até 50.
gatilho: linha amarela com nível de -50 até 50.
O oscilador principal lento é um rastreador de tendência primaria.
O oscilador principal rápido é um rastreador de tendência secundaria.
O gatilho é uma linha de confirmação de possíveis entradas.