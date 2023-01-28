CoioteOscilator é um rastreador de tendência e padrões de estruturas gráficas.

O Indicador é composto de 3 elementos.

oscilador principal lento: histograma com nível de 0 até 50 e 4 cores, 2 compradoras, de 0 até 30 e acima de 30 e duas vendedoras, de 0 até 30 e acima de 30.

oscilador principal rápido: linha magenta com nível de -50 até 50.

gatilho: linha amarela com nível de -50 até 50.

O oscilador principal lento é um rastreador de tendência primaria.

O oscilador principal rápido é um rastreador de tendência secundaria.

O gatilho é uma linha de confirmação de possíveis entradas.