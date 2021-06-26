O Indicador BOPCoiote é uma releitura do indicador Balance of Power proposto por Igor Livshin em Agosto de 2001, publicado na Stocks and Commodities Magazine.

Uma média móvel de 14 períodos é recomendada para gráficos diários. Embora o número de períodos possa variar dependendo da natureza do mercado e dos prazos.

O nível em que ele agrupa seus fundos e topos é considerado uma das propriedades mais importantes do indicador BOP.

Durante as tendências de alta, suas máximas frequentemente tocam os limites superiores e nunca voltam ao nível inferior e a situação se inverte durante a tendência de baixa.

O indicador BOP auxilia os níveis de sobrecompra / sobrevenda, tendências e divergências de preços.

Os comerciantes tomam uma mudança na tendência do BOP como um aviso e é aconselhável confirmar por uma mudança na direção do preço.

A presença do indicador BOP acima da Linha Zero indica um sentimento positivo do mercado com os touros no poder.

O movimento do BOP abaixo da Linha Zero mostra que os ursos têm o poder.

Este é o principal princípio por trás do funcionamento do indicador BOP.

O funcionamento do BOP é interessante no sentido de que rastreia milagrosamente as condições do mercado em tempo real.



O indicador Balance of Power clássico possui a formulação abaixo:

Balance of Power (BOP) = (CLOSING PRICE – OPENING PRICE) / (HIGH PRICE – LOW PRICE)



O Indicador BOPCoiote considera níveis de volume presentes no mercado para atribuir o interesse do movimento.



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