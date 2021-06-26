BopCoiote
- Indicators
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Alexandre Moraes De Souza LimaArquiteto e desenvolvedor de software.
Trader em mercados de FOREX, Futuros e CFDs.
- Version: 1.1
- Updated: 6 August 2022
- Activations: 5
O Indicador BOPCoiote é uma releitura do indicador Balance of Power proposto por Igor Livshin em Agosto de 2001, publicado na Stocks and Commodities Magazine.
Uma média móvel de 14 períodos é recomendada para gráficos diários. Embora o número de períodos possa variar dependendo da natureza do mercado e dos prazos.
O nível em que ele agrupa seus fundos e topos é considerado uma das propriedades mais importantes do indicador BOP.
Durante as tendências de alta, suas máximas frequentemente tocam os limites superiores e nunca voltam ao nível inferior e a situação se inverte durante a tendência de baixa.
O indicador BOP auxilia os níveis de sobrecompra / sobrevenda, tendências e divergências de preços.
Os comerciantes tomam uma mudança na tendência do BOP como um aviso e é aconselhável confirmar por uma mudança na direção do preço.
A presença do indicador BOP acima da Linha Zero indica um sentimento positivo do mercado com os touros no poder.
O movimento do BOP abaixo da Linha Zero mostra que os ursos têm o poder.
Este é o principal princípio por trás do funcionamento do indicador BOP.
O funcionamento do BOP é interessante no sentido de que rastreia milagrosamente as condições do mercado em tempo real.
O indicador Balance of Power clássico possui a formulação abaixo:
Balance of Power (BOP) = (CLOSING PRICE – OPENING PRICE) / (HIGH PRICE – LOW PRICE)
O Indicador BOPCoiote considera níveis de volume presentes no mercado para atribuir o interesse do movimento.
https://www.mql5.com/en/charts/14140002/win-m5-genial-investimentos-corretora
Muito Bom, acertivo e intuitivo !