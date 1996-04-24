CoioteTradeDetector
- Indicators
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Alexandre Moraes De Souza LimaArquiteto e desenvolvedor de software.
Trader em mercados de FOREX, Futuros e CFDs.
- Version: 1.0
- Activations: 5
O CoioteTradeDetector monitora o time and trades (time and salles), é possível criar filtros de alerta gráficos (plotagem de linha com qtd) com variações de agressões pré-definidas.
É possível monitorar grandes lotes, ordens diretas e alta frequência de trades.
Para perfeito funcionamento do produto é preciso ter os dados de agressão da corretora (acesso completo ao times and trades).