O CoioteTradeDetector monitora o time and trades (time and salles), é possível criar filtros de alerta gráficos (plotagem de linha com qtd) com variações de agressões pré-definidas.



É possível monitorar grandes lotes, ordens diretas e alta frequência de trades.

Para perfeito funcionamento do produto é preciso ter os dados de agressão da corretora (acesso completo ao times and trades).





