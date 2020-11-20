CoioteAverageSpreed
- Indicators
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Alexandre Moraes De Souza LimaArquiteto e desenvolvedor de software.
Trader em mercados de FOREX, Futuros e CFDs.
- Version: 2.0
- Activations: 5
O indicador CoioteAverageSpreed é uma releitura do indicador AverageSpreed.
Ele mostra a relação de esforço x resultado entre o volume e a volatilidade do preço.
Com o volume heatmap é possível identificar visualmente se o preço foi deslocado com uma quantidade maior de volume e se o deslocamento do preço apresentou maior resultado ou não.
É possível identificar momentos de ignição e exaustão do movimento, além de injeções de fluxo para dar continuidade a um movimento.