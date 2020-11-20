O indicador CoioteAverageSpreed é uma releitura do indicador AverageSpreed.

Ele mostra a relação de esforço x resultado entre o volume e a volatilidade do preço.

Com o volume heatmap é possível identificar visualmente se o preço foi deslocado com uma quantidade maior de volume e se o deslocamento do preço apresentou maior resultado ou não.

É possível identificar momentos de ignição e exaustão do movimento, além de injeções de fluxo para dar continuidade a um movimento.

