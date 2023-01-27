O Indicador CoioteChart foi construído pra facilitar desde a leitura de contexto de mercado até a micro estrutura do candle, facilitando ajustes operacionais e tomadas e decisão com alta eficácia.

Possui um controle para habilitar e desabilitar a visualização das pocs, vwap, zonas de máxima e mínima negociação, pode ser utilizado data sources de tempos gráficos para cálculos ou utilizado os ticks de agressão do time and trades, funciona com volume real e volume de ticks.



As colorações são atribuídas à partir da analise de volume e variação do preço (esforço x resultado) com relação aos últimos N (parametrizável) candles, sendo elas por padrão:



Verde(alta)/Vermelho(baixa) -> maior volume, variação de preço acima da média.

Verde Claro (alta)/Rosa Claro (baixa) -> volume e variação de preço acima da média.



Azul Claro (baixa) / Laranja (alta) -> volume acima da média e variação de preço abaixo da média.



Amarelo -> volume abaixo da média, variação de preço acima da média.



Branco -> volume e variação de preço abaixo da média.

São traçados automaticamente retângulos com regiões de suporte e resistência, e alvos.