O indicador precisa do times and trades (time and salles) para seu correto funcionamento.





O Volume é composto por ordens à mercado compradoras e vendedoras que agrediram o book de ofertas, o Delta é a diferença das ordens a mercado compradoras e vendedoras.



O CoioteDeltaCandle monitora o time and trades e à partir dos dados de agressão forma candles temporais em 4 formatos diferentes, possível selecionar à partir de configurações.



São elas:



Modo com acumulação.

Modo com pavio.

Modo inverter.



à partir da combinação dessas configurações, é possível visualizar as informações do time and trades de diferentes formas.



No modo acumulação será mantido o saldo da agressão;

No modo com pavio as informações de agressão compradora e agressão vendedora podem ser visualizadas através do pavio dos candles.

No modo inverter, as barras positivas são mostradas acima do zero, as barras negativas são mostradas abaixo do zero.

