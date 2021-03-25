CoioteDeltaCandle
- Indicators
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Alexandre Moraes De Souza LimaArquiteto e desenvolvedor de software.
Trader em mercados de FOREX, Futuros e CFDs.
- Version: 2.2
- Updated: 25 March 2021
- Activations: 5
O indicador precisa do times and trades (time and salles) para seu correto funcionamento.
O Volume é composto por ordens à mercado compradoras e vendedoras que agrediram o book de ofertas, o Delta é a diferença das ordens a mercado compradoras e vendedoras.
O CoioteDeltaCandle monitora o time and trades e à partir dos dados de agressão forma candles temporais em 4 formatos diferentes, possível selecionar à partir de configurações.
São elas:
Modo com acumulação.
Modo com pavio.
Modo inverter.
à partir da combinação dessas configurações, é possível visualizar as informações do time and trades de diferentes formas.
No modo acumulação será mantido o saldo da agressão;
No modo com pavio as informações de agressão compradora e agressão vendedora podem ser visualizadas através do pavio dos candles.
No modo inverter, as barras positivas são mostradas acima do zero, as barras negativas são mostradas abaixo do zero.