MediasCoiote

As médias coiote automatizam a leitura de analise de médias rápidas e lentas no saldo do volume e preço.

Quando as médias estão em modo compra, a coloração do candle fica azul.

Quando as médias estão em modo venda, a coloração do candle fica magenta.

Quando a coloração fica verde ou vermelho, temos a tomada das médias no volume mas não no preço, quando isso ocorre é um sinal de atenção.





A concepção do indicador é ser utilizado para operações em saída de consolidações na direção da tendencia do movimento.





As médias coiote funcionam em qualquer conta com Volume Real e Volume Tick.





