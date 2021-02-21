MediasCoiote
- Indicators
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Alexandre Moraes De Souza LimaArquiteto e desenvolvedor de software.
Trader em mercados de FOREX, Futuros e CFDs.
- Version: 1.1
- Updated: 24 March 2021
As médias coiote automatizam a leitura de analise de médias rápidas e lentas no saldo do volume e preço.
Quando as médias estão em modo compra, a coloração do candle fica azul.
Quando as médias estão em modo venda, a coloração do candle fica magenta.
Quando a coloração fica verde ou vermelho, temos a tomada das médias no volume mas não no preço, quando isso ocorre é um sinal de atenção.
A concepção do indicador é ser utilizado para operações em saída de consolidações na direção da tendencia do movimento.
As médias coiote funcionam em qualquer conta com Volume Real e Volume Tick.
Gosto muito e recomendo!