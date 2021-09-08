Coiote Book Balance é um indicador que monitora o livro de ofertas e indica de maneira simplificada o níveis de renovação de ordens agrupados no timeframe gáfico, mostrando quanto o maior lado renovou e a diferença dessas renovações.

Além disso, é possível visualizar em quais preços estão as maiores ordens da cada lado, o preço teórico dessa liquidez e a quantidade de lotes em tempo real.

Para correto funcionamento do indicador é preciso que o livro de ofertas seja aberto antes da inclusão do indicador.

