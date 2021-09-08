Coiote Book Balance
- Indicators
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Alexandre Moraes De Souza LimaArquiteto e desenvolvedor de software.
Trader em mercados de FOREX, Futuros e CFDs.
- Version: 1.4
- Updated: 8 September 2021
- Activations: 5
Coiote Book Balance é um indicador que monitora o livro de ofertas e indica de maneira simplificada o níveis de renovação de ordens agrupados no timeframe gáfico, mostrando quanto o maior lado renovou e a diferença dessas renovações.
Além disso, é possível visualizar em quais preços estão as maiores ordens da cada lado, o preço teórico dessa liquidez e a quantidade de lotes em tempo real.
Para correto funcionamento do indicador é preciso que o livro de ofertas seja aberto antes da inclusão do indicador.