CoioteTarget

Projeção de alvos harmônicos com dois cliques, os alvos possuem melhor qualidade quando ancorados em candles climáticos, seja de ignição ou exaustão ou em pivôs de alto volume.



Funciona com qualquer ativo (volume real e volume tick), em qualquer tempo gráfico, ações, indicies, futuros, forex, criptomoedas, commodities, energia, mineiro e qualquer outro.

As projeções devem respeitar os princípios de confluência e simetria, portanto não devem ser utilizados unicamente como critério de decisão, seu objetivo é definir zonas seguras de trade com TP e SL bem definidos.

Uma leitura básica é utilizar suas linhas como zonas de suporte e resistência, tendo em vista que o objetivo do preço é buscar trabalhar em um nível diferente. Essas zonas ou níveis podem ser facilmente identificadas pelas cores das linhas plotadas no gráfico.

As linhas da mesma zona (mesma cor) podem ser utilizadas como stop varal e pontos para posicionamento de SL, essa analise deve estar dentro de um contexto maior (tendencia, pullback, canal, figura gráfica, cliclo de mercado) indicadores, osciladores e médias devem estar em confluencia

Alguns indicadores que podem ser utilizados:médias, market profile, obv, vzo, mfi, ifr, macd, bandas de bollinger, vwap entre outros).

Se o mercado que possuem time and trades, monitorar a agressão pode ser um excelente indicador de confirmação de defesas e rompimentos das zonas projetadas.