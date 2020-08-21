Coiote Volume Candle

O Candle de Volume Coiote é um indicador que mede a variação do volume no tempo, seu corpo é pela variação do volume anterior pelo volume atual, sua direção pelo fechamento do preço.



1. identificado um topo no indicador Candle de Volume Coiote (marcado o fechamento do preço).

2. identificado um fundo no indicador Candle de Volume Coiote (marcado o fechamento do preço).

3. fundo 3 igual fundo 2 no indicador Candle de Volume Coiote, preço no 3 é diferente de fundo 2.



Preço e Volume caem agressivamente.

Range é formado no indicador Candle de Volume Coiote enquanto faz zigzag lateralizado no preço, após o rompimento do range no indicador Candle de Volume Coiote , fechamento do preço não volta mais ao fechamento anterior, revelando um processo de acumulação após uma divergência preço/volume, o volume começa a aumentar agressivamente enquanto o preço ainda está consolidando, revelando assim uma nova divergência.



Volume volta pra testar fechamento do indicador Candle de Volume Coiote, preço volta pra testar fechamento do candle de ignição, indicando uma condição de entrada.

4. então preço sobre agressivamente, encontrando o patamar de volume 1 no indicador Coiote Candle de Volume, porém no preço é revelada nova divergência, indicando assim uma condição de saída.



Parâmetros de entrada:



Volume Real

Volume de Tick

