CoioteWeisWave é uma releitura do indicador de VSA WeisWave com indicação do estouro de fractal, método de analise dos TradersPiolhos e implementado originalmente pelo Trader Dario Junqueira.

A versão Coiote foi reprojetada para indicação da volatilidade do volume no fractal.

A coloração adicional (azul e magenta) dão sinais de entrada, saída e pontos de gerenciamento, podendo ser usados também como suporte e resistência.



Existem 3 modos de exibição do weis wave, por volume total, por range e por média de volume (Tim Ord).

É possível definir um percentual para determinar o "estouro do fractal"

E é possível definir o método de calcula do "estouro do fractal", sendo por speed, por volume e por spreed_volume.

Além disso as configurações tradicionais de weis wave, o tipo de volume usado (real ou tick), a quantidade de ticks na onda e o percentual de barras.

