CoioteWeisWave

CoioteWeisWave é uma releitura do indicador de VSA WeisWave com indicação do estouro de fractal, método de analise dos TradersPiolhos e implementado originalmente pelo Trader Dario Junqueira.

A versão Coiote foi reprojetada para indicação da volatilidade do volume no fractal.

A coloração adicional (azul e magenta) dão sinais de entrada, saída e pontos de gerenciamento, podendo ser usados também como suporte e resistência.

Existem 3 modos de exibição do weis wave, por volume total, por range e por média de volume (Tim Ord).
É possível definir um percentual para determinar o "estouro do fractal"
E é possível definir o método de calcula do "estouro do fractal", sendo por speed, por volume e por spreed_volume.

Além disso as configurações tradicionais de weis wave, o tipo de volume usado (real ou tick), a quantidade de ticks na onda e o percentual de barras.

Recommended products
CRT Candle Range Theory HTF MT5
Robby Suhendrawan
5 (2)
Indicators
CRT Candle Range Theory HTF MT5.   Ultimate CRT Indicator: Advanced ICT Concepts and Malaysian SnR Trading System Master the Market Maker's Footprints with the Most Advanced Candle Range Theory Indicator Unlock the true power of  Smart Money Concepts (SMC)  and trade precisely like the institutions with the  Ultimate CRT Indicator . Built exclusively for serious traders, this indicator automates the highly effective  Candle Range Theory (CRT) , a core pillar of  ICT Concepts (Inner Circle Trader
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
Zones Supply and Demand
Jose Antonio Rojas Amaricua
Indicators
Indicator Title: Supply and Demand Zones Short Description: This indicator for MetaTrader 5 automatically identifies and draws supply and demand zones on the price chart, providing key visual information for trading decisions. Based on the analysis of price action and candle structure, the indicator highlights areas where the price is likely to react. Detailed Description: The Supply and Demand Zones indicator analyzes price history to identify specific candlestick patterns that suggest the pres
Volume Trio Multi
Seckin Erkut
Indicators
Volume Trio Multi is a three-layer market-structure tool for MetaTrader 5: session Volume Profile (POC, VAH/VAL, Value Area), a CVD volume-pressure histogram with a strict Regular divergence engine, and anchored VWAP with standard-deviation bands — extended with a watchlist scanner that runs all three across the symbols in your Market Watch. This is the Pro edition of my free indicator, Volume Trio. The base engine is identical, so this page describes only what Pro adds. For the three layers the
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicators
Breakout Boxes with Volume Pressure This indicator automates the identification of key consolidation zones (Supply and Demand) based on Market Pivots and Volatility (ATR). Unlike standard support/resistance tools, this indicator provides a unique   Volume Pressure Analysis   inside every box, giving you insight into the battle between Buyers and Sellers before a breakout occurs. Key Features Automated Supply & Demand Zones:   Automatically detects significant Pivot Highs and Lows to draw dyna
WAPV Weis Wave Chart MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Chart for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount of pips
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicators
Discover the power of advanced volume analysis with Weis Wave Scouter, a revolutionary indicator for MetaTrader 5 that combines the proven principles of the Wyckoff method and Volume Spread Analysis (VSA). Designed for traders seeking precision and depth in their operations, this indicator offers a tactical reading of the market through cumulative volume wave analysis, helping to identify key points of trend reversals and continuations. Weis Wave Scouter features a clear visual interface with co
BS Vwap 5 Bands
Bruno Gomes Falcao Seixas
Indicators
The BS Vwap 5 Bands indicator is an advanced tool that integrates price and volume data, providing a comprehensive view of market dynamics. Designed with a focus on performance and tested under real trading conditions, this indicator aims to deliver valuable insights to traders. Its innovative approach combines VWAP with five distinct bands, revealing whether the price is aligned with the "fair price" and indicating overbought or oversold conditions. Additionally, the indicator offers visual cus
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicators
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
WaveTrend Oscillator Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicators
The WaveTrend Oscillator MT5 is a powerful trading indicator designed to enhance your market analysis by identifying momentum shifts and potential trend reversals. Ideal for traders of all levels, this tool offers valuable insights into overbought and oversold conditions across various markets, including forex, cryptocurrencies, and commodities. With its ability to generate accurate buy and sell signals, the WaveTrend Oscillator MT5 empowers traders to make informed decisions, effectively increa
Gm Vwap Point
Antonio Augusto Barreto De Melo
Indicators
VWAP is an intraday calculation used primarily by algorithms and institutional traders to assess where a stock is trading in relation to its weighted average volume for the day. Day traders also use VWAP to assess market direction and filter out trading signals. This indicator is used to analyze and calculate the Vwap from a certain point on the graph, which is widely used to analyze the beginning of a movement of the price relationship with the volume. - Multi Vwaps on the same chart, placed
ZnalgoAiTrend
Zamin Mujtaba Zaidi
Indicators
Here is a professional and compelling product description you can use directly for the MQL5 Market. It highlights the advanced mathematical logic under the hood while keeping it accessible for everyday traders. Znalgo Ai Trend: Advanced Dynamic Trend Tracker Znalgo Ai Trend is a professional-grade trend-following indicator engineered to track market momentum using a highly responsive, recursive ATR-stepping algorithm. Originally adapted from advanced quantitative TradingView models, this indica
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicators
The KT Liquidity Sweep Filter identifies and highlights critical liquidity sweep zones. It combines these zones with clear price-action rejections and an adaptive trend filter to generate precise buy and sell signals aligned with the market trend. It differentiates between major and minor liquidity sweep zones, marking major areas with big arrows and minor ones with smaller arrows for easy identification. Big Arrows: Indicate strong reversal signals originating from major liquidity sweep zones.
True Weis Wave
Atila Goncalves Firmino
Indicators
A version based on David Waves' description in his book 'Trade About to Happen' of his adaptation of the Wyckoff wave chart. The indicator directionally accumulates volume, adding to each brick or candle close, with color indication for up and down. it can be used it with tick or real volume, it also changes color when the accumulated value of the previous wave is exceeded, being the trade signal. Yellow color is used for doji candlestick, it will continue with accumulation without zero the sum
Keltner Channel Customizado
Danrlei Hornke
Indicators
Keltner Channels (ou   Canais de Keltner ) é mais um indicador de   volatilidade   utilizado pela   análise técnica. Também chamado de   envelope , esse canal foi criado por Chester Keltner para monitorar os seus investimentos no mercado futuro de café na década de 1960. Porém, com o passar do tempo, passou também a ser utilizado para outros ativos e, atualmente, é uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders. Nesta versão customizada foram adicionados novas opções de método de média movel
Weis Wave Double Side
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Bouble Side Indicator for MT5 is part of the toolkit (Wyckoff Academy Wave Market) The Weis Wave Bouble side Indicator for MT5 was created based on the already established Weis Wave created by David Weis. The Weis Wave Double Side indicator reads the market in waves as it was done by R. Wyckoff in 1900. It helps in the identification of effort x result, cause and effect, and Supply and demand Its differential is that it can be used below the zero axis, further improving plus operat
VolumeDeltaWaves
Stanislav Korotky
Indicators
This indicator is an extended implementation of Weis waves. It builds Weis waves on absolute volumes (which is the classical approach) or delta of volumes (unique feature) using different methods of wave formation and visualization. It works with real volumes, if available, or with tick volumes otherwise, but also provides an option to use so called "true volume surrogates", as an artificial substitution for missing real volumes (for example, for Forex symbols), which was introduced in correspo
Supertrend Volume Confirm
Isaac Alexander Pinero Garcias
Indicators
DESCRIPTION Supertrend Volume Confirm — Trend Signals Confirmed by Volume and RSI Supertrend Volume Confirm is a buy/sell signal indicator based on the classic Supertrend, with two additional confirmation filters: volume and RSI. Unlike more complex multi-timeframe systems, this indicator works on a single timeframe, designed for traders who want something direct and easy to read. It works on any market symbol (forex, gold, indices, stocks, crypto) thanks to its default use of tick volume, unive
Volume Profile SAF
Ebrah Ssali
Indicators
VOLUME PROFILE SAF-XII                            Professional Market Profile Analysis for MT5   (The Definitive Tool for Grid & Mean-Reversion Traders)         WHAT IS VOLUME PROFILE? Volume Profile is a professional institutional tool that displays trading activity at specific price levels, unlike traditional volume indicators that show volume over time. It reveals WHERE trading occurred, within your window of choice, helping identify:   • FAIR VALUE AREAS (VAH/VAL) - Price levels wh
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicators
Seasonal MT5 Indicator  Discover the power of market seasonality with the Seasonal MT5 indicator, designed for the daily timeframe to identify and visualize recurring price patterns based on historical data. Perfect for traders seeking a data-driven edge in forex, stocks, or commodities. Key Functionalities: - Plots a seasonal trend line based on historical daily price data, highlighting predictable market cycles. - Displays a straight line connecting seasonal extremes for trend reference. - D
Optimized Trend Track OTT
Erol Mutlu
4 (1)
Indicators
Optimized Trend Tracker OTT is an indicator that provides traders to find an existing trend or in another words to ser which side of the current trend we are on. We are under the effect of the uptrend in cases where the prices are above OTT , under the influence of a downward trend, when prices are below OTT it is possible to say that we are. The first parameter in the OTT indicator set by the two parameters is the period/length. OTT will be much sensitive to trend movements if it is sma
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicators
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
IC Flat Pro The True Math
Aruncharan Ganapathy Sivakumar
Indicators
IC FLAT PRO – THE TRUE MATH   Early Adopter Pricing Secure IC FLAT PRO – THE TRUE MATH at the current launch price. Once the first 10 purchases  have been sold, the price will increase by USD 300 . Institutional-Grade Market Structure Analysis for MetaTrader 5 IC FLAT PRO – THE TRUE MATH is a premium institutional-grade market structure indicator developed for serious traders who demand precision, consistency, and high-quality trade opportunities. Built using advanced mathematical algorithms
Anchored VWAP with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (1)
Indicators
What is the Volume Weighted Average Price (VWAP)? The volume weighted average price (VWAP) is a trading benchmark used by traders that gives the average price an instrument has traded at throughout the day, based on both volume and price.  It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of the instrument. What is the Difference between VWAP and AVWAP? While VWAP is having as starting point the beggining of the day,week,month etc. in the AVWAP you can pla
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicators
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me The Trendlines with Breaks Scanner is a state-of-the-art trading tool designed to help traders identify critical trends and detect breakouts in real time. With automatically generated pivot-point-based trendlines, this indicator empowers traders to seize trading opportunities with precis
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The WAPV Price and Volume Indicator for MT5 is part of the ( Wyckoff Academy Wave Market ) and (Wyckoff Academy Price and Volume) toolset. The WAPV Price and Volume Indicator for MT5 was created to make it easy to visualize the volume movement on the chart in an intuitive way. With it you can observe the moments of peak volume and moments when the market has no professional interest Identify moments when the market is moving by inertia and not by movement of "smart money". It consists of 4 color
Pure Impulse Elastic Oscillator
Deynis Alejandro Puro Rodriguez
Indicators
P U R E   I M P U L S E   E L A S T I C               See the market's hidden tension build, peak, and fade. Every strong move in the market is born from tension — and dies from exhaustion. PURE IMPULSE ELASTIC was built to make that hidden tension VISIBLE, in real time, on any chart you trade. It reads price like a weight pull
Bastion Sentinel Core
Matthew David Cracknell
Indicators
Bastion Sentinel Core — Daily Zones, 4-Hour Rejection Signals Overview Bastion Sentinel Core identifies supply and demand zones on the Daily timeframe — price levels where the market has previously attempted to break through and failed — and marks non-repainting BUY/SELL arrows when price re-tests and rejects those zones on the 4-Hour timeframe. Timeframes are fixed in this edition: zones are always mapped from Daily, and rejections are always confirmed on the 4-Hour close.  This is an analysis
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indicators
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.77 (142)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (52)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and n
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (6)
Indicators
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Indicators
FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  ] It detects 19 different harmonic pric
More from author
MediasCoiote
Alexandre Moraes De Souza Lima
5 (1)
Indicators
As médias coiote automatizam a leitura de analise de médias rápidas e lentas no saldo do volume e preço. Quando as médias estão em modo compra, a coloração do candle fica azul. Quando as médias estão em modo venda, a coloração do candle fica magenta. Quando a coloração fica verde ou vermelho, temos a tomada das médias no volume mas não no preço, quando isso ocorre é um sinal de atenção. A concepção do indicador é ser utilizado para operações em saída de consolidações na direção da tendencia do
FREE
Coiote Volume Candle
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Candle de Volume Coiote O Candle de Volume  Coiote é um indicador que mede a variação do volume no tempo, seu corpo é pela variação do volume anterior pelo volume atual, sua direção pelo fechamento do preço. 1. identificado um topo no indicador Candle de Volume  Coiote (marcado o fechamento do preço). 2. identificado um fundo no indicador Candle de Volume Coiote (marcado o fechamento do preço). 3. fundo 3 igual fundo 2 no indicador Candle de Volume Coiote, preço no 3 é diferente de fundo 2. P
FREE
CoioteCandlePVA
Alexandre Moraes De Souza Lima
5 (1)
Indicators
Candle com coloração de Volume Price Analysis  (VPA) segundo as definições da Anna Coulling, é possível configurar períodos de  climax e rising, fator de extreme e fator de rising. Pode-se usar volume real ou volume de ticks. O VPA considera a variação de preço por volume do período, indicando se um movimento está recebendo ignição, está em seu climax ou se já não existe mais interesse.
FREE
Divergence Wave
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Ondas de Divergência. Antes do mercado tomar um sentido e se manter em tendencia, existem sinais que podem ser lidos, nos permitindo assim entender o "lado mas forte", e realizar trades de maior probabilidade de acerto com risco reduzido, esses movimentos são persistentes e contínuos, proporcionando excelente rentabilidade. Ondas de Divergência é um histograma que acumula a divergência de  entre preço e volume a cada tick, permitindo assim encontrar pontos de absorção, áreas de acumulo e distrib
CoioteChart
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
O Indicador CoioteChart foi construído pra facilitar desde a leitura de contexto de mercado até a micro estrutura do candle, facilitando ajustes operacionais e tomadas e decisão com alta eficácia. Possui um controle para habilitar e desabilitar a visualização das pocs, vwap, zonas de máxima e mínima negociação, pode ser utilizado data sources de tempos gráficos para cálculos ou utilizado os ticks de agressão do time and trades, funciona com volume real e volume de ticks. As colorações são atrib
CoioteTarget
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Projeção de alvos harmônicos com dois cliques, os alvos possuem melhor qualidade quando ancorados em candles climáticos, seja de ignição ou exaustão ou em pivôs de alto volume. Funciona com qualquer ativo (volume real e volume tick), em qualquer tempo gráfico, ações, indicies, futuros, forex, criptomoedas, commodities, energia, mineiro e qualquer outro. As projeções devem respeitar os princípios de confluência e simetria, portanto não devem ser utilizados unicamente como critério de decisão, seu
CoioteTradeDetector
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
O CoioteTradeDetector monitora o time and trades (time and salles), é possível criar filtros de alerta gráficos (plotagem de linha com qtd) com variações de agressões pré-definidas. É possível monitorar grandes lotes, ordens diretas e alta frequência de trades. Para perfeito funcionamento do produto é preciso ter os dados de agressão da corretora (acesso completo ao times and trades).
CoioteAverageSpreed
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
O indicador CoioteAverageSpreed é uma releitura do indicador AverageSpreed. Ele mostra a relação de esforço x resultado entre o volume e a volatilidade do preço. Com o volume heatmap é possível identificar visualmente se o preço foi deslocado com uma quantidade maior de volume e se o deslocamento do preço apresentou maior resultado ou não. É possível identificar momentos de ignição e exaustão do movimento, além de injeções de fluxo para dar continuidade a um movimento.
CoioteDeltaCandle
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
O indicador precisa do times and trades (time and salles) para seu correto funcionamento. O Volume é composto por ordens à mercado compradoras e vendedoras que agrediram o book de ofertas, o Delta é a diferença das ordens a mercado compradoras e vendedoras. O CoioteDeltaCandle monitora o time and trades e à partir dos dados de agressão forma candles temporais em 4 formatos diferentes, possível selecionar à partir de configurações. São elas: Modo com acumulação. Modo com pavio. Modo inverter.
Coiote Book Balance
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Coiote Book Balance é um indicador que monitora o livro de ofertas e indica de maneira simplificada o níveis de renovação de ordens agrupados no timeframe gáfico, mostrando quanto o maior lado renovou e a diferença dessas renovações. Além disso, é possível visualizar em quais preços estão as maiores ordens da cada lado, o preço teórico dessa liquidez e a quantidade de lotes em tempo real. Para correto funcionamento do indicador é preciso que o livro de ofertas seja aberto antes da inclusão do in
BopCoiote
Alexandre Moraes De Souza Lima
5 (1)
Indicators
O Indicador BOPCoiote é uma releitura do indicador Balance of Power proposto por Igor Livshin em Agosto de 2001, publicado na Stocks and Commodities Magazine. Uma média móvel de 14 períodos é recomendada para gráficos diários. Embora o número de períodos possa variar dependendo da natureza do mercado e dos prazos. O nível em que ele agrupa seus fundos e topos é considerado uma das propriedades mais importantes do indicador BOP. Durante as tendências de alta, suas máximas frequentemente tocam os
OrderFlowMomentun
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
order flow indicator that monitors price formation effectively identifying market direction. As it is an extremely fast indicator, it should be used in support and resistance, static and dynamic regions, the OrderFlowWay will predictively indicate the veracity of breakouts that have not happened yet, showing whether there is action by big players in the traded price. Operations must be carried out after crossing the lines, preferably close to the zero axis of the indicator.
CoioteOscilator
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
CoioteOscilator é um rastreador de tendência e padrões de estruturas gráficas. O Indicador é composto de 3 elementos. oscilador principal lento: histograma com nível de 0 até 50 e 4 cores, 2 compradoras, de 0 até 30 e acima de 30 e duas vendedoras, de 0 até 30 e acima de 30.   oscilador principal  rápido: linha magenta com nível de -50 até 50. gatilho:  linha amarela com nível de -50 até 50. O  oscilador principal lento  é um rastreador de tendência primaria. O  oscilador   principal  rápido é u
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Filter:
No reviews
Reply to review